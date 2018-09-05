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Belçika’nın mülteci düşmanlığı hız kesmiyor

Belçika’da 5 çocuklu Azerbaycanlı bir aile, ülkeyi terk etmemeleri üzerine cezaevine konuldu. Belçika devleti, bu kararı ile ikinci kez mülteci bir aileyi cezaevine yerleştirmiş oldu.

Belçikanın mülteci düşmanlığı hız kesmiyor

05 Eylül 2018 17:21

Belçika devleti, ülkeyi terk etmeyen ikinci bir mülteci aileyi çocuklarıyla birlikle Steenokkerzeel cezaevine yerleştirdi. Azerbaycan kökenli ailenin, anne ve 5 çocuktan oluştuğu biliniyor. Azerbaycanlı ailenin sınırdışı edilmesi beklenirken, Belçika devleti daha evvel 14 Ağustos 2018 tarihinde Sırbistanlı bir aileyi aynı hapishaneye yerleştirmişti ve 1 aydır hapis tutuluyor. İltica ve Göç’ten Sorumlu Devlet Bakanı Theo Francken, dün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Steenokkerzeel cezaevine ikinci bir ailenin yerleştirildiğini duyurdu. Theo Francken aynı paylaşımda benzer yasa dışı durumların göz ardı edilmeyeceğine dikkat çekti. Ailenin Azerbaycan kökenli olduğunu ve bir anne ve 5 çocuktan oluştuğunu açıklayan Francken, tüm iltica başvuruları reddedilen aileye ülkeyi terk etmesi uyarısı yapıldığını hatırlattı.

ÇOCUKLAR DA CEZAEVİNDE 

Steenokkerzeel cezaevine daha evvel Sirbistanlı bir anne ve 4 çocuğu yerleştirilmişti. Bu karar kamuoyunda büyük tepki toplamıştı. 

İkinci bir ailenin daha hapse atılmasına karşı NotInMyName insan hakları topluluğu ve birçok dernek, cezaevine yerleştirilen ilk ailenin birinci ay dönümünde, 14 Eylül Cuma günü için oturma eylemi çağrısında bulundu. Çocukların hapse atılmasının kabul edilemez olduğunu savunan insan hakları dernekleri, öte yandan çocukların yeniden aileleriyle birlikte cezaevine konulmasına neden olan kararnamenin yürürlükten kaldırılması için Belçika Devlet Konseyi’ne başvurduklarını hatırlattı. 

Belçika, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) tarafından 2009 ve 2011 yılları arası aileleri hapse atmaktan 3 defa cezalandırılmıştı.  

 

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