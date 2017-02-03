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Belediye Başkan Yardımcısı cinayetine ağırlaştırılmış müebbet istemi

İstanbul’da Şişli Belediyesi İmar ve Şehircilikten Sorumlu Başkan Yardımcısı Cemil Candaş’ın öldürülmesine ilişkin 6 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı. Savcılık, cinayete azmettirenler ve tetikçi hakkındaki soruşturmayı tamamlarken, Candaş’ın ölümüyle bağlantılı olduğu öngörülen imar dosyası hakkındaki incelemelerini sürdürüyor.

Belediye Başkan Yardımcısı cinayetine ağırlaştırılmış müebbet istemi

03 Şubat 2017 13:54

İstanbul’da 18 Temmuz 2016’da Şişli Belediyesi İmar ve Şehircilikten Sorumlu Başkan Yardımcısı Cemil Candaş’ın başından vurularak öldürülmesine ilişkin soruşturma tamamlanarak iddianame hazırlandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu Savcısı Abdullah Yurtsever tarafından 6 şüpheli hazırlanan iddianamede, azmettirici olduğu öne sürülen Mithat Y.’nin "öldürmeye azmettirme" ve tetikçi Şenol Ş.’nin "tasarlayarak öldürme" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılmaları istendi.

SAVCILIK YASA DIŞI YOLLARLA VERİLEN İMAR İZİNLERİNİ ARAŞTIRIYOR

Soruşturma savcılığı, Candaş’ın öldürülmesine ilişkin soruşturmayı tamamlarken, Candaş’ın ölümüyle bağlantılı olduğunu öngördüğü imar dosyasındaki incelemesini sürdürüyor. Savcılık devam eden dosya kapsamında, Şişli Belediyesinin imar işlemlerinin yapıldığı bilgisayar sisteminin şifrelerini ele geçiren bir grubun, yasal olarak yapı ruhsatı verilmesi mümkün olmayan bazı inşaatlara, yasal olmayan yapı kullanım izni düzenlendiğini tespit etmişti. Yasa dışı yolla elde edilen yapı kullanım izinlerinin hangi binalarla ilgili olduğunu araştıran savcılık, birçok ünlü firmanın sahibinin ifadesine başvurmuştu.

Bu kapsamda savcılık ünlü inşaat firması sahibi Selahattin K.’nın ifadesinin ardından eski Şişli Belediyesi Başkanı Mustafa Sarıgül’ü bilgisine başvurmak üzere ifadeye çağırmıştı. Sarıgül ifadesinde hakkındaki iddiaları reddetmişti.

(Başak Akbulut/İHA)

Etiketler: cemil candaş, şişli belediyesi


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