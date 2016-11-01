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Belediye başkan yardımcısı terör saldırısından tutuklandı

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesi Karakuzu Jandarma Karakolu'na düzenlenen bir askerin şehit olduğu saldırıyla ilgili gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı. Tutuklananların arasında Viranşehir Belediye Başkan Yardımcısı ile belediye encümeni de bulunuyor.

Belediye başkan yardımcısı terör saldırısından tutuklandı

01 Kasım 2016 13:35

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesi Karakuzu Jandarma Karakoluna düzenlenen ve Jandarma Uzman Çavuş Erdi Demirer’in şehit olduğu saldırıyla ilgili 10 kişi gözaltına alındı. Jandarma tarafından gözaltına alınan ve aralarında Viranşehir Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Burun ile Belediye Encümeni Ahmet Beyazkaya’nın da bulunduğu 10 kişi adliyeye sevk edildi. 'Bölücü Terör Örgütüne Yardım ve Yataklık Etmek' suçundan Şanlıurfa Asliye Ceza Mahkemesine sevk edilen Mehmet Burun, Ahmet Beyazkaya, Haşim T., Hamza T., Mehmet G., A.B., M.V., N.A., A.G., A.K. ve L.P. isimli şahıslardan Viranşehir Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Burun, Belediye Encümen Üyesi Ahmet Beyazkaya, Haşim T., Mehmet G. ve Hamza T. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, M.V., N.A., A.G., A.K. ve L.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
 


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