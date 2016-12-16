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Belediye Başkanı Ali Osman Yıldız'ın AK Parti'den ihraç ediliyor

AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Cahit Özden, Sarıoğlan Belediye Başkanı Ali Osman Yıldız'ın AK Parti'den kesin ihraç istemi ile Merkez Disiplin Kurulu'na sevk edildiğini bildirdi.

Belediye Başkanı Ali Osman Yıldızın AK Partiden ihraç ediliyor

16 Aralık 2016 11:11

Ak Parti İl Başkanı Hüseyin Cahit Özden, Kayseri’de uzun süredir kamuoyunu meşgul eden olayların geliştiği Sarıoğlan ilçe Belediye Başkanı ile ilgili Genel Merkez tarafından alınan karar için yazılı bir açıklama yaptı. Özden açıklamasında: "Yürütme kurulu (MYK) tarafından Çarşamba günü alınan karar ile Sarıoğlan Belediye Başkanı Ali Osman Yıldız partimizden kesin ihraç istemi ile Merkez Disiplin kuruluna sevk edilmiştir.
Konu ile ilgili daha geniş açıklama ilerleyen günlerden alınan kararlar neticesinde açıklanacaktır" ifadesinde bulundu. 

Etiketler: ak parti


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