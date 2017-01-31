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Belediye başkanı kanserden vefat etti

Zonguldak’ın Kozlu ilçesi Belediye Başkanı Ertan Şahin, tedavi gördüğü Ankara’daki hastanede kanser hastalığı nedeniyle yaşamını yitirdi.

Belediye başkanı kanserden vefat etti

31 Ocak 2017 18:33

30 Mart 2014 tarihinde gerçekleştirilen yerel seçimde AK Parti’den Kozlu Belediye Başkanlığı’na seçilen 50 yaşındaki Ertan Şahin, Ankara’da yaşamını yitirdi. Hacettepe Üniversitesi Onkoloji Hastanesi’nde lenfoma hastalığı nedeniyle tedavi gören Şahin’in kalbi dün iki kez durdu. Doktorların çabasıyla yeniden hayata döndürülen Şahin, solunum cihazına bağlandı.

Yoğun bakımda tutulan Şahin, tedavi gördüğü hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Acı haberi alan ilçe halkı yasa boğuldu.

Ertan Şahin’in biyografisi
1967 yılında Kozlu”da doğan Ertan Şahin, ilk ve orta öğrenimini Kozlu”da, Lise öğrenimini Zonguldak Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi Elektrik Bölümünde tamamlandı. İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun olan Şahin, evli ve 2 çocuk babası. 

Onur Altındağ

Etiketler: Ertan Şahin


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