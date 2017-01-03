Belediye Başkanı Kara, 31 Aralıkta Başbakan Binali Yıldırım’ın Kilis’i ziyaretinde vermiş olduğu müjdelerden dolayı Kilis halkı adına teşekkür ettiğini ifade ederek, “Kilis’teki istikrarsız ekonomiyi canlandırmak için yapmış olduğumuz girişimler, çabalar meyvesini verdi. 31 Aralık 2016 tarihinde şehrimize gelen Başbakanımız Binali Yıldırım bize de sürpriz yaparak Kilis’in Bölgesel Teşvik Uygulamalarında 6. Bölge olduğunun müjdesini verdi. Peki, nedir bu 6. Bölge. Kilis’e yatırım yapacaklar, birçok imkandan ve destekten faydalanacakları için şehrimiz yeni yatırım alanı olacak. Memleketimizin en büyük sorunlarından olan işsizliğe çare olarak iş istihdamı artacak” dedi.

Başkan Kara, “Kilis’e Yatırım yapacaklara önemli destek verdi. KDV istisnasından faydalanacaklar, Organize sanayi içi yüzde 55 Organize Sanayi dışı yüzde 50 vergi indiriminden faydalanacaklar. Sigorta primi işveren hissesi desteği alacaklar, Yatırım yeri tahsisi yapılacak. Kredilerinde faiz desteğinden faydalanacaklar. 10 yıl boyunca Sigorta Primi Desteği alacaklar. 10 yıl boyunca gelir vergisi stopaj desteği alacaklar. Kilis Halkı her zaman hizmetlerin en güzelini en iyisini hak ediyor. Bu müjdeli haberden sonrada İnşallah hak ettiğini yaşamaya devam edecektir. Ben Kilis Belediye Başkanı olarak başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a ve Başbakanımız Binali Yıldırıma canı gönülden teşekkür ederim” diye konuştu.