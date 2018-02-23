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Belediye başkanı minibüsle makamına gitti

Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın makamına minibüsle gitti. Bu görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

Belediye başkanı minibüsle makamına gitti

23 Şubat 2018 12:06

sosyal medyada büyük ilgi gördü

Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, bu sabah belediyeye minibüsle gitti. Kılıç’ın, “Makam aracım” diyerek sosyal medyada paylaştığı görüntüler, büyük ilgi gördü.

Her gün sabahın erken saatlerinde kalkarak, gün doğmadan ilçeyi dolaşmaya başlayan, esnafı ve ilçe sakinlerini ziyaret eden Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, sürekli halk ile iç içe olmasıyla dikkat çekiyor. Çınar Mahallesi’nde sabahın erken saatinde vatandaşlarla bir araya gelen Kılıç, mahalle sakinlerine 4 yılda hayata geçirdiği projelerini anlatırken, mahalle sakinlerinin de sorunlarını dinledi.

Başkan Kılıç, mahalle ziyaretini tamamladıktan sonra ise makam otosu yerine, minibüsle belediyeye dönmeyi tercih etti. Minibüste vatandaşlarla selamlaşan ve sorunlarını dinleyen Kılıç’ın, sosyal medyada paylaştığı görüntüler büyük ilgi gördü.

Etiketler: Ali Kılıç, belediye başkanı, makam, minibüs, sosyal medya

 

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