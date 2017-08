Belediye başkanı nikahını kıydığı çifte ev tapusu verdi

Bursa'da hayatını birleştiren Emir-Betül Can çifti hiç ummadıkları bir sürprizle karşılaştı. Nikah için düğünün yapıldığı salona giren çift, nikah memuru olarak karşısında belediye başkanını görünce şaşırdı. Damadın ailesinin sürpriz yapıp ev aldığı çiftin evin tapusunu ise çiftin nikahını kıyan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar verdi. Osmangazi Belediyesi'nin Bursa'nın daha güzel ve sağlıklı görünüme kazanması için başlattığı kentsel yenileme çalışmaları kapsamında ilk etabı biten Soğanlı Kentsel Dönüşüm alanının ilk tapusunu Emir-Betül Can çifti Başkan Dündar'ın elinden aldı. Yapımı biten ilk alanından ev tutan çift, ev kiraladıklarını sanıyordu. Damadın babası İsmet Can, yapımı biten Soğanlı kentsel dönüşüm alanından daire alarak çifte hediye etmek istedi. Oğlu ve gelinine sürpriz yapmak isteyen baba durumu belediye başkanı Mustafa Dündar'a haber verdi. Düğüne katılan Başkan Dündar ise genç çiftin nikahını kıyarak onlara ev tapusu hediye etti. Karşılaştıkları bu sürpriz karşısında çok mutlu olan çift ise mutluluktan havalara uçtu. Emir-Betül Can çifti, "Bu bizi çok mutlu etti. Nikahımızı belediye başkanı Mustafa Dündar kıydı. Babamız İsmet Can'ın bize hediye olarak aldığı ev tapusunu takdim etti" dedi.

Soğanlı kentsel dönüşüm alanında ilk etabın bittiğini belirten Başkan Dündar, "Çiftimiz Bursa'nın en güzel projesinde güle güle otursunlar" şeklinde konuştu.

Burak Türker