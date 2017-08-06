Diğer
Kategoriler

Belediye başkanı nikahını kıydığı çifte ev tapusu verdi

Bursa'da belediye başkanı, nikahını kıydığı çifte kentsel dönüşüm kapsamında yapılan yeni evlerden tapu verdi.

Belediye başkanı nikahını kıydığı çifte ev tapusu verdi

06 Ağustos 2017 12:22

Bursa'da hayatını birleştiren Emir-Betül Can çifti hiç ummadıkları bir sürprizle karşılaştı. Nikah için düğünün yapıldığı salona giren çift, nikah memuru olarak karşısında belediye başkanını görünce şaşırdı. Damadın ailesinin sürpriz yapıp ev aldığı çiftin evin tapusunu ise çiftin nikahını kıyan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar verdi. Osmangazi Belediyesi'nin Bursa'nın daha güzel ve sağlıklı görünüme kazanması için başlattığı kentsel yenileme çalışmaları kapsamında ilk etabı biten Soğanlı Kentsel Dönüşüm alanının ilk tapusunu Emir-Betül Can çifti Başkan Dündar'ın elinden aldı. Yapımı biten ilk alanından ev tutan çift, ev kiraladıklarını sanıyordu. Damadın babası İsmet Can, yapımı biten Soğanlı kentsel dönüşüm alanından daire alarak çifte hediye etmek istedi. Oğlu ve gelinine sürpriz yapmak isteyen baba durumu belediye başkanı Mustafa Dündar'a haber verdi. Düğüne katılan Başkan Dündar ise genç çiftin nikahını kıyarak onlara ev tapusu hediye etti. Karşılaştıkları bu sürpriz karşısında çok mutlu olan çift ise mutluluktan havalara uçtu. Emir-Betül Can çifti, "Bu bizi çok mutlu etti. Nikahımızı belediye başkanı Mustafa Dündar kıydı. Babamız İsmet Can'ın bize hediye olarak aldığı ev tapusunu takdim etti" dedi.
Soğanlı kentsel dönüşüm alanında ilk etabın bittiğini belirten Başkan Dündar, "Çiftimiz Bursa'nın en güzel projesinde güle güle otursunlar" şeklinde konuştu. 

Burak Türker


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 32°C

  • Ankara

    Ankara 35°C

  • İzmir

    İzmir 36°C

  • Bursa

    Bursa 34°C

  • Trabzon

    Trabzon 27°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!