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Belediye Başkanı oğlunu evlendirdi, düğüne binler akın etti!

Şanlıurfa’nın Harran İlçe Belediye Başkanı Mehmet Özyavuz’un oğlu İbrahim Özyavuz, evlendi. İbrahim Özyavuz ve Slava Özyavuz’un düğün töreni binlerce kişi katıldı.

Belediye Başkanı oğlunu evlendirdi, düğüne binler akın etti!

23 Nisan 2018 15:38

Törene, Birecik Belediye Başkanı Faruk Pınarbaşı, Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla, Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci ile diğer ilçe Belediye başkanları, AK Parti il ve ilçe teşkilatları, STK temsilcileri, bölgenin ileri gelen aşiret ve kanat önderlerinin de aralarında bulunduğu yaklaşık on bin kişi katıldı. 

Damadın babası olan Harran Belediye Başkanı Mehmet Özyavuz ve gelinin babası Rezan İsmail tarafından karşılanan konuklara alanda kurulan çadırlarda yöresel yemekler ikram edildi. Özyavuz, en mutlu günlerinde kendilerini yalnız bırakmayan misafirlerine teşekkür etti. Törene katılan belediye başkanları ile davetliler Özyavuz çiftini kutlayarak, ömür boyu mutluluklar diledi.  

 

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