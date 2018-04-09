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Belediye başkanını silahla vuran şahıs serbest bırakıldı

İzmir’de Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce'yi silahla vurarak yaralamaktan tutuklanan şahıs, yargılandığı davada adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Belediye başkanını silahla vuran şahıs serbest bırakıldı

09 Nisan 2018 22:43

Olay, geçen 2 Aralık'ta Yaka Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce, eşi Nilüfer İnce ile birlikte evine girdiği sırada iddiaya göre otomobille yaklaşan U.G. silahlı saldırıda bulundu. Silahtan çıkan mermilerden biri İnce'nin sol diz kapağının üzerine isabet etti. Belediye başkanı yere yığılırken, saldırgan otomobille hızla olay yerinden kaçtı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Mustafa İnce, sağlık ekipleri tarafından 9 Eylül Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı. Olayın ardından polis ekipleri çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alarak, görgü tanıklarının ifadesine başvurdu. Polis, şüpheli U.G.'yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Başkan İnce, gözaltına alınan U.G.'yi emniyette teşhis ederek, "Beni vuran kişinin o olduğuna eminim" dedi.
İfadesinin alınmasının ardından adliyeye sevk edilerek tutuklanan U.G., bugün İzmir 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ikinci duruşmada hakkında yurt dışı çıkış yasağı konularak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
 

Halil İbrahim Karabıyık
 

 

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