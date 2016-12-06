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Belediye Başkanının makam aracı domuz sürüsüne çarptı

Konya’da Meram İlçe Belediye Başkanı Fatma Toru’nun içinde bulunduğu makam aracı domuz sürüsüne çarptı. Belediye başkanı ile birlikte araçta bulunan 2 kişi hastaneye kaldırılırken aynı domuz sürüsüne çarpan başka bir aracın sürücüsü ağır yaralandı.

Belediye Başkanının makam aracı domuz sürüsüne çarptı

06 Aralık 2016 23:58

Kaza, Konya-Ankara yolu 40. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Meram Belediye Başkanı Fatma Toru’nun içinde bulunduğu Konya yönüne giden Mustafa Konuş idaresindeki 42 BMB 01 plakalı makam aracı yola aniden çıkan domuz sürüsüne çarptı. Otomobil çarpmanın şiddetiyle kontrolden çıktı, refüjü aşarak karşı şeride geçip yol dışında durabildi. Başkan Fatma Toru, sürücü ve otomobilde bulunan belediye personeli İbrahim Yıldız kazanın ardından başka bir araca alındı. Olay yerine gelen sağlık görevlileri ile görüşen Başkan Toru ve beraberindekileri kontrol amacıyla ambulansa alınarak Özel Medicana Hastanesine kaldırıldı.

Bu arada aynı domuz sürüsüne 06 AY 9238 plakalı hafif ticari araçta çarptı. Kazada sürücü Tarkan Bayrak ağır yaralandı. Yaralı sürücü ambulansla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Bir yolcu otobüsünün de domuz sürüsüne çarptığı, araçta maddi hasar meydana geldiği öğrenildi.

Araçların çarpması sonucu yaralı halde gezerek karayoluna çıkma ihtimali bulunan ve trafik güvenliğini tehdit eden yaban domuzları polis tarafından silahla vurularak etkisiz hale getirildi.

Etiketler: belediye başkanı, domuz sürüsü


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