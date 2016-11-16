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Belediye başkanının makam aracına haciz şoku

Mersin'in merkez ilçe CHP'li Yenişehir Belediyesi'nin ilçe sınırlarında "kamulaştırma yapmaksızın 5 dönüm araziye el koyduğu" iddiasıyla haklarında açılan davayı kaybetmesi ve verilen 2 milyon 224 bin liralık cezayı ödememesi üzerine alınan haciz kararıyla Belediye Başkanının makam aracına el konuldu.

Belediye başkanının makam aracına haciz şoku

16 Kasım 2016 21:25
Belediye başkanının makam aracına haciz şoku - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, S.M.Ç. ile Ç.Ç. isimli şahıslar Yenişehir Belediyesi'nin kendi yerlerini "kamulaştırma yapmaksızın 5 dönüm araziye el koyduğu" iddiasıyla 2014 yılında dava açtı. Açılan dava sonucunda mahkeme, Yenişehir Belediyesi'nin 2 milyon 224 bin lira ödemesini kararlaştırdı. Davacı avukatı Murat Altındere ve haciz memurları da bugün Yenişehir Belediyesi'ne gelerek haciz işlemini gerçekleştirmek istedi. Burada belediye çalışanlarının zorluk çıkarması üzerine belediyeye polis ekipleri çağrıldı. Olay yerine çağrılan polislerin müdahalesiyle Belediye Başkanı İbrahim Genç'in makam aracı olduğu belirtilen 33 HS 080 plakalı otomobile el konularak otoparka götürüldü.

"1 yıldır icra işlemleri başlatıldığı halde belediye borcu ödememe yolunu seçti"
Konuyla ilgili açıklama yapan müvekkil avukatı Murat Altındere, Yenişehir Belediyesi'nin müvekkillerine borcu olduğunu söyledi. Bu borcun kaynağının daha önce kamulaştırma yapılmaksızın el konulan taşınmaza ait 5 dönümlük alanla ilgili olduğunu belirten Altındere, "Buranın bedeliyle ilgili biz 2014 yılında dava açmıştık. Bu bedelle ilgili mahkeme kararı lehimize sonuçlandı. Bu mahkeme kararı lehimize sonuçlandıktan sonra biz icra işlemlerini başlattık. Yenişehir Belediyesi yaklaşık 1 yıldır icra işlemleri başlatıldığı halde 2 milyon civarında olan parayı ödememe yolunu seçti. Mahkemenin bir kararı var. Türkiye bir hukuk devleti. Burada neresi olursanız olsun vatandaşın bir alacağı varsa, mahkeme bir karar verdiyse bunu resmi olarak tebliğ ile ödersiniz, ödemezseniz icra işlemleri yapılır. Bununla ilgili bir icra alacağımız vardı. Bugün bütün bu hukuki uyarılara rağmen ödeme yapılmayınca bizde İcra Müdürlüğü’ne başvurduk ve İcra Müdürlüğünden karar alarak icra memurları kanadıyla belediyeye geldik" diye konuştu.

"Makam aracını muhafaza altına aldık. Ödeme yapılmazsa, işlemlerimize devam edeceğiz"
Belediyeye geldiklerinde istemedikleri bir durumla karşılaştıklarını vurgulayan Altındere, "Güvenliğiyle, oradaki görevliler belinde silah varmış gibi çeşitli hareketler göstererek avukat olarak şahsıma, meslektaşlarıma, icra memurlarına karşı bazı hukuk dışı davranışlar oldu. Biz hukuk devletinde yaşıyoruz. Bu siyasi bir dava değil, bu alacak davası ama hukuktan, hukuk devletinden sürekli dem vuran bazı partinin belediyesi böyle bir olayda hukuk devletine, mahkeme kararına karşı fiili şiddeti uygulama yolunu seçtiler. Bazı basın mensupları arkadaşlara da bazı hareketler yaptılar. Burada yaşanan olay tamamen bir alacak dosyasıyla ilgili. 2 milyonluk bir borcun ödenmemesinden kaynaklanan bir icra işlemiydi. Bunun yolu belli. Bugün alınmış bir karar değil. Bir yıl önce çıkmış bir mahkeme kararı. Tüm uyarılara rağmen ödeme yapılmayınca bizde yasal yolu seçtik. İcra, işlem kararına göre icra işlemi yaptık. Belediyenin haciz edilebilir malları var haciz edilemeyen malları var. Haciz edilemeyen mallarını haciz etmek istedik ve bununla ilgili işlem yaptık. Makam aracını muhafaza altına aldık. Bu ödeme yapılmazsa, işlemlerimize devam edeceğiz. Biz belediyeyi mahkeme kararlarına, icra müdürlüklerinin kararlarına uymaya davet ediyoruz. İtirazları ve yapacakları işlem varsa bunu mahkemeler ve icra müdürlüğü kanalı ile yapsınlar. Fiziki saldırılarla insanların hukuki haklarını kullanmasının önüne geçemezler" şeklinde konuştu. 

Koray Ünlü 

Etiketler: Belediye Başkanı İbrahim Genç, chp, haciz, makam aracı


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