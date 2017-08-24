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Belediye başkanının skandal emri tepki çekti

Venedik Belediye Başkanının St. Mark Meydanı’nda “Allahu Ekber diyeni vurun” emri tepkilere ve tartışmalara neden oldu.

Belediye başkanının skandal emri tepki çekti

24 Ağustos 2017 19:12

Venedik Belediye Başkanı Luigi Brugnaro’nun Venedik’in ünlü turistik meydanı St. Mark Meydanı’nda, “Allahü Ekber diyeni vurun” şeklinde emir yayınlamasının ardından bir vurulma olayının beklendiği kaydedildi.

Venedik Belediye Başkanı dün güvenlik güçlerine yönelik bir bildiri yayınlayarak milyonlarca turist ağırlayan Venedik’te terör saldırılarına karşı güvenlik tedbirleri alınması ile ilgili olarak St. Mark Meydanı’nda “Allahü Ekber” diye bağıran birisini görünce üç adım atmadan vurun açıklamasını yapmıştı. Brugnaro, “Eğer beni öldürmek isterseniz ben kendimi savunurum, Venedik’te biz kendimizi savunacağız“ demişti.

Şehir, bu ay sonunda yapılacak olan 74. Venedik Filim festivaline hazırlanıyor. Polis Barselona ve Nice’te yapılan saldırıların bir benzerinin Venedik’te yapılmasını önlemek için kontrol noktaları kuracağını, araçların kontrollü geçişlerinin sağlanacağını açıkladı. Ayrıca, bomba kokusunu alan köpeklerin, dalgıçların görevlendirileceği, binaların çatılarında keskin nişancıların yerleştirileceğini de ifade edildi.


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