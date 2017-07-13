Belediye Başkanıydı muhtar oldu

Bigadiç’e 12 kilometre uzaklıktaki İskele beldesi, Balıkesir’in Büyükşehir olmasıyla birlikte mahalle haline geldi. Beldenin eski belediye başkanlarından 56 yaşındaki Mustafa Kutgün’de, vatandaşların ısrarı üzerine muhtar adayı oldu. 3 yıldır muhtarlık yapan 4 çocuk babası Mustafa Kutgün, ”4 yıl süreyle belediye başkanlığı yaptığım için sorunları iyi biliyorum. Komşular muhtar adayı olmamı istedi. Bende onları kırmadım. Mahallemizde emekli çoktur. Mahallenin sorunu yok. Ancak, vatandaşlar eski hizmetleri bekliyor. Mahallenin yolu sıcak asfalt oldu. Ancak, bir kilometrelik bölümü kaldı. Onunda projesinin yapıldığını söylediler yapılmasını bekliyoruz” dedi.

Fatma Talay