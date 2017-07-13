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Belediye Başkanıydı muhtar oldu

Balıkesir’in Bigadiç ilçesinde, Mustafa Kutgün, 5 yıl belediye başkanlığı yaptığı İskele Mahallesinin muhtarı oldu. 1999-2004 yılları arasında Anavatan Partisinden belediye başkanlığı yaptığı İskele’de, 3 yıldan bu yana muhtarlık yapan Kutgün, işini severek yaptığını söyledi.

Belediye Başkanıydı muhtar oldu

13 Temmuz 2017 14:37

Bigadiç’e 12 kilometre uzaklıktaki İskele beldesi, Balıkesir’in Büyükşehir olmasıyla birlikte mahalle haline geldi. Beldenin eski belediye başkanlarından 56 yaşındaki Mustafa Kutgün’de, vatandaşların ısrarı üzerine muhtar adayı oldu. 3 yıldır muhtarlık yapan 4 çocuk babası Mustafa Kutgün, ”4 yıl süreyle belediye başkanlığı yaptığım için sorunları iyi biliyorum. Komşular muhtar adayı olmamı istedi. Bende onları kırmadım. Mahallemizde emekli çoktur. Mahallenin sorunu yok. Ancak, vatandaşlar eski hizmetleri bekliyor. Mahallenin yolu sıcak asfalt oldu. Ancak, bir kilometrelik bölümü kaldı. Onunda projesinin yapıldığını söylediler yapılmasını bekliyoruz” dedi. 

Fatma Talay


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