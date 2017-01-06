Diğer
Kategoriler

Belediye başkanları dahil 21 tutuklama

Şanlıurfa’da PKK/KCK terör örgütü soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve aralarında DBP’li ilçe belediye başkanları ile partinin üst düzey yöneticilerinin de bulunduğu 64 kişiden 21’i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Belediye başkanları dahil 21 tutuklama

06 Ocak 2017 10:38
Belediye başkanları dahil 21 tutuklama - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa’da PKK/KCK terör örgütü soruşturması kapsamında daha önceden gözaltına alınan ve aralarında Viranşehir Belediye Başkanı Emrullah Cin ile Bozova Belediye Eş Başkanı Zeynel Taş’ın da bulunduğu 21 kişi tutuklanırken, 43 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tutuklananlar arasında belediye başkanlarının yanı sıra, Suruç’un Aligör kırsal Mahallesi’nin belde olduğu dönemdeki Belediye Başkanı Halil Parıldar, Halfeti’nin Yukarıgöklü kırsal Mahallesi’nin belde olduğu dönemdeki Belediye Başkanı Bazo Yılmaz ve ilçe belediye başkan yardımcıları ile HDP ve DBP’li parti yöneticileri bulunuyor.

Operasyonlar kapsamında bu güne kadar gözaltına alınan toplam 225 kişiden 60’ı tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 107 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer zanlıların işlemlerinin devam ettiği belirtildi.


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul -1°C

  • Ankara

    Ankara 5°C

  • İzmir

    İzmir 2°C

  • Bursa

    Bursa -1°C

  • Trabzon

    Trabzon 18°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç