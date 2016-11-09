Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç’ın ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıda bir araya gelen Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir, Eyüp Belediye Başkanı Remzi Aydın, Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Altunay ve AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Ahmet Cin ile AK Parti İl Yönetim Kurulu Üyesi Abdurrahman Dursun yaptıkları çalışmalar hakkında görüş alış verişinde bulundu.

Sapphire Seyir Terası’ndaki toplantı sonrasında başkanlar 6D sinemaya girdi. Başkanlar, İstanbul’un güzelliklerini 6D sinema ile ‘İstanbul Turu’ atarak yaşadı.

Başkan Kılıç, ziyaretin ardından belediye başkanlarına kendi fotoğraflarının yer aldığı ve çeşitli geri dönüşüm atıklarından elde edilen kağıtlara işlenmiş fotoğrafları hediye etti.

