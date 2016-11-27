Valilikten yapılan açıklamada, Bitlis Belediye Başkanı Hüseyin Olan’ın "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma nedeniyle sulh ceza hakimliğince tutuklandığı hatırlatılarak, bu nedenle Anayasanın 127’inci ve 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 47’inci maddeleri uyarınca 26.11.2016 tarihli Bakanlık oluruyla görevden uzaklaştırıldığı belirtildi. Açıklamada, "5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 45’inci maddesinin ikinci fıkrası, ‘Ancak belediye başkanı veya başkan vekili ya da meclis üyesinin terör veya terör örgütlerine yardım ve yataklık suçları sebebiyle görevden uzaklaştırılması veya tutuklanması ya da kamu hizmetinden yasaklanması veya başkanlık sıfatının veya meclis üyeliği sona ermesi hallerinde 46’ncı maddedeki makamlarca belediye başkanı veya başkan vekili ya da meclis üyesi görevlendirilir. Görevlendirilecek kişinin seçilme yeterliğine sahip olması şarttır. Görevden uzaklaştırılan veya tutuklanan belediye meclisi üyesinin istifa etmesi halinde de bu fıkra hükümleri uygulanır...’ hükmünü, 46’ıncı maddesi ise ‘Belediye başkanlığının herhangi bir nedenle boşalması ve yeni belediye başkanı veya başkan vekili seçiminin yapılmaması durumunda seçim yapılıncaya kadar belediye başkanlığına büyükşehir ve il belediyelerinde İçişleri Bakanı, diğer belediyelerde vali tarafından görevlendirme yapılır. Görevlendirilecek kişinin belediye başkanı seçilme yeterliğine sahip olması şarttır’ hükmünü amirdir. Yukarıda açıklanan nedenlerle makamınızca uygun görüldüğü takdirde 26.11.2016 tarihli Bakanlık oluruyla görevden uzaklaştırılan Bitlis Belediye Başkanı Hüseyin Olan’ın yerine Bitlis Valisi Ahmet Çınar’ın Bitlis Belediye Başkanvekili olarak görevlendirilmesini 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 45/2 ve 46’ıncı maddeleri uyarınca tensiplerine arz ederiz" denildi.