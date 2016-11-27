Diğer
Kategoriler

Belediye Başkanvekilliğine Vali atandı

İçişleri Bakanlığı, Bitlis Valisi Ahmet Çınar’ı Bitlis Belediye Başkanvekili olarak görevlendirdi.

Belediye Başkanvekilliğine Vali atandı

27 Kasım 2016 13:18

Valilikten yapılan açıklamada, Bitlis Belediye Başkanı Hüseyin Olan’ın "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma nedeniyle sulh ceza hakimliğince tutuklandığı hatırlatılarak, bu nedenle Anayasanın 127’inci ve 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 47’inci maddeleri uyarınca 26.11.2016 tarihli Bakanlık oluruyla görevden uzaklaştırıldığı belirtildi. Açıklamada, "5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 45’inci maddesinin ikinci fıkrası, ‘Ancak belediye başkanı veya başkan vekili ya da meclis üyesinin terör veya terör örgütlerine yardım ve yataklık suçları sebebiyle görevden uzaklaştırılması veya tutuklanması ya da kamu hizmetinden yasaklanması veya başkanlık sıfatının veya meclis üyeliği sona ermesi hallerinde 46’ncı maddedeki makamlarca belediye başkanı veya başkan vekili ya da meclis üyesi görevlendirilir. Görevlendirilecek kişinin seçilme yeterliğine sahip olması şarttır. Görevden uzaklaştırılan veya tutuklanan belediye meclisi üyesinin istifa etmesi halinde de bu fıkra hükümleri uygulanır...’ hükmünü, 46’ıncı maddesi ise ‘Belediye başkanlığının herhangi bir nedenle boşalması ve yeni belediye başkanı veya başkan vekili seçiminin yapılmaması durumunda seçim yapılıncaya kadar belediye başkanlığına büyükşehir ve il belediyelerinde İçişleri Bakanı, diğer belediyelerde vali tarafından görevlendirme yapılır. Görevlendirilecek kişinin belediye başkanı seçilme yeterliğine sahip olması şarttır’ hükmünü amirdir. Yukarıda açıklanan nedenlerle makamınızca uygun görüldüğü takdirde 26.11.2016 tarihli Bakanlık oluruyla görevden uzaklaştırılan Bitlis Belediye Başkanı Hüseyin Olan’ın yerine Bitlis Valisi Ahmet Çınar’ın Bitlis Belediye Başkanvekili olarak görevlendirilmesini 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 45/2 ve 46’ıncı maddeleri uyarınca tensiplerine arz ederiz" denildi.

Etiketler: İçişleri Bakanlığı


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 18°C

  • Ankara

    Ankara 14°C

  • İzmir

    İzmir 18°C

  • Bursa

    Bursa 18°C

  • Trabzon

    Trabzon 15°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç