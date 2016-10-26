Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen terör soruşturmaları çerçevesinde Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanları Gültan Kışanak ve Fırat Anlı’nın gözaltına alınmasının ardından belediye binasında başlayan arama sürüyor. Arama nedeniyle bina çevresinde geniş güvenlik önlemleri alınırken, çok sayıda Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) ile çevik kuvvet ekiplerinin konuşlandırıldığı belediye çevresine jandarma ekipleri de sevk edildi.

Aralarında milletvekillerinin de bulunduğu partililerin bina çevresindeki bekleyişi ise sürüyor.