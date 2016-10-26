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Belediye binasına jandarma ekipleri sevk edildi

Eş Başkanları Fırat Anlı ve Gültan Kışanak’ın gözaltına alındığı Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi önünde polis ve partililerin bekleyişi sürerken, bina çevresine jandarma ekipleri de sevk edildi. Binadaki arama ise devam ediyor.

Belediye binasına jandarma ekipleri sevk edildi

26 Ekim 2016 08:17
Belediye binasına jandarma ekipleri sevk edildi - Tıkla İzle

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen terör soruşturmaları çerçevesinde Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanları Gültan Kışanak ve Fırat Anlı’nın gözaltına alınmasının ardından belediye binasında başlayan arama sürüyor. Arama nedeniyle bina çevresinde geniş güvenlik önlemleri alınırken, çok sayıda Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) ile çevik kuvvet ekiplerinin konuşlandırıldığı belediye çevresine jandarma ekipleri de sevk edildi. 

Aralarında milletvekillerinin de bulunduğu partililerin bina çevresindeki bekleyişi ise sürüyor. 


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