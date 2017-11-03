Belediye çalışıyor, vatandaşın yüzü gülüyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla talimatları ile belediye ekipleri aralıksız çalışmalarını sürdürürken, vatandaşlar verilen hizmetten büyük mutluluk duyduklarını dile getirdi. Yıllar sonra belediyenin Diyarbakır’a hizmet etmeye başladığını vurgulayan vatandaşlar, yaptığı hizmetlerden dolayı Başkan Atilla ve ekibine teşekkür etti. Görevde 1 yılını dolduran Cumali Atilla ise Diyarbakır’ı hizmet için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Diyarbakır ve Diyarbakırlıların her türlü sorunları ile yakından ilgilenen Başkan Atilla, haftanın belirli günleri halk toplantıları yaparak vatandaşları dinliyor. Vatandaşlardan gelen talep ve öneriler üzerine çalışmalarını yoğunlaştıran Başkan Atilla, ekiplerin yaptığı çalışmaları sahada bizzat incelerken, esnaf ve vatandaşların içine girip sorunları da dinliyor. Her fırsatta vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Atilla, halkın taleplerine göre hizmet atağını sürdürüyor. Göreve geldiği günden itibaren tespit edilen eksiklikleri hızlı bir şekilde gidererek vatandaşa daha kaliteli ve iyi hizmet sunmayı hedefleyen Başkan Atilla’nın çalışmaları vatandaşlar tarafından da taktirle karşılanıyor. Belediyenin hizmetlerini değerlendiren vatandaşlar ise 1 yılda yapılan hizmetlerden mutlu olduklarını ve bu hizmetlerin devam etmesini talep etti.

Hoş geldin bebek projesi

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla’nın talimatıyla, sosyal belediyecilik hizmetleri kapsamında 2 Mart’ta Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi’nde ‘Hoş Geldin Bebek Projesi’ start aldı. Toplam 2 milyon 714 bin ihale bedeliyle başlatılan proje ile hastanelerde doğum yapan kadın ile bebeklerin ihtiyaçları karşılanıyor. Proje kapsamında Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi’nde oluşturulan büroda ekipler, temmuz ayı sonuna kadar yeni doğum yapan 10 bin 420 kadına ulaşarak ‘Hoş Geldin Bebek’ paketi dağıttı. Proje ile Diyarbakır’da doğacak 25 bin bebeğe hediye seti verileceği belirtildi.

Anne oteli

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, doğum öncesi ve sonrası için kentte bulunan hastanelere farklı il ve ilçelerden gelen kadınların konaklama ihtiyaçlarını gidermek amacıyla Anne Oteli oluşturdu.

Otogar GES projesi

Çevreye zarar vermeyen yenilenebilir enerji kaynaklarının artırılması amacıyla çalışmalarına devam eden Büyükşehir Belediyesi, Diyarbakır Şehirlerarası Terminal İşletmeleri’nin (DİŞTİ) açık otoparkında inşa ettiği ve Türkiye’de bir ilk olma özelliği taşıyan Güneş Enerji Santrali (GES) Projesi tamamlandı. Otogarın enerji ihtiyacı GES’ten karşılanacak, fazladan üretilen enerji ise DEDAŞ’a satılacak.

Çevre dostu 32 otobüs

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, 2017 yılı içinde çevre dostu doğal gazlı 32 otobüs satın alarak kent merkezi ve ilçelerde vatandaşlara daha kaliteli ve konforlu ulaşım hizmeti sunuyor. Yeni otobüslerle birlikte Büyükşehir Belediyesi, hem yeni güzergahlar belirledi hem de bazı hatlardaki araç sayısını artırdı.

1 milyon mevsimlik çiçek ekildi

Yaptığı çalışmalarla kenti çiçek bahçesine çeviren Büyükşehir Belediyesi, merkez Yenişehir, Sur, Bağlar ve Kayapınar ilçelerindeki yeşil alanlarda yaz ayları boyunca çalışma yürüttü. Büyükşehir Belediyesi, kentteki yeşil alanlar, meydanlar, refüjler ve kavşaklara toplam bir milyon ‘begonya, gazanya, ateş çiçeği, vapurdumanı, kadife, pervane, horoz ibiği ve petunya’ çiçekleri dikti.

500 bin ton asfalt, bin 300 kilometre sathi kaplama

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kent merkezinde 2017 yılı içinde 500 bin ton sıcak asfalt sererek bütün bulvar, cadde ve sokakları asfaltlıyor. Büyükşehir Belediyesi, kırsal ilçelerde ise bin 300 kilometrelik yolda asfalt sathi kaplama çalışması yapıyor.

Çocuk Sokağı

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla’nın talimatıyla, çocukların sportif, zihinsel ve fiziksel aktivitelerine olanak sağlamak için başlatılan çalışmalar kapsamında Bağlar ilçesinde Çocuk Sokağı oluşturuldu.

Huzur Sokağı

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla’nın talimatıyla, mahalle sakinlerinin dinlenebileceği huzurlu bir alan oluşturmak amacıyla Bağlar ilçesi 5 Nisan Mahallesi’ndeki atıl bir alan yeniden düzenlenerek Huzur Sokağı’na dönüştürüldü.

Ücretsiz sinema günleri

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Başkanı Cumali Atilla’nın talimatıyla, yarıyıl tatilinde çocuklara karne hediyesi olarak düzenlen ücretsiz sinema günleri, devamlı hale getirilerek her ay yeni filmlerle sürdürülüyor. Çocuklara sinemayı sevdirmek ve yetişkinlerin sanatsal faaliyetlerini güçlendirmek amacıyla düzenlenen sinema günleri, her ay çocuklar ve yetişkinlerden yoğun ilgi görüyor.

Yaz spor okulları

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, çocukları spora teşvik etmek ve yaz tatillerini daha iyi geçirmelerini sağlamak amacıyla 14 farklı branş olan futbol, yüzme, kort tenisi, masa tenisi, satranç, jimnastik, dart, basketbol, voleybol, karate, taekwondo, kick boks, halk oyunları ve atletizm Yaz Spor Okulları düzenledi. Yaz Spor Okulları’ndan 2 bin 820 çocuk faydalanıyor.

Kent meydanı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların sosyal, kültürel ve ticari amaçlarla kullanması için tarihten günümüze kentsel yaşamın en yaygın kullanım alanı olarak bilinen Kent Meydanı inşa ediyor. Kayapınar ilçesi Peyas Mahallesi'nde toplam 67 bin metrekare alan üzerine inşa edilecek Kent Meydanı’nın, 31 bin 500 metrekaresi yeşil alan olacak.

Çocuk yaz kampı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, imkanı olmayan ailelerin çocuklarına yönelik Hazar Gölü’nün kıyısında bulunan Elazığ’ın Maden ilçesine bağlı Gezin Mahallesi’nde Çocuk Yaz Kampı düzenliyor. Her hafta yenilenen gruplarla devam eden Çocuk Yaz Kampı, 8 hafta sürdü. 10 Eylül'de tamamlanan kamptan, toplam 700 çocuk faydalandı.

Turizm zabıtası

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, UNESCO Kültür Mirası Listesi’nde bulunan tarihi surlar ile Hevsel Bahçeleri’nin yanı sıra çok sayıda tarihi cami, kilise ve hanları içerisinde barındıran kentte Turizm Zabıtası oluşturdu. Birçok dili bilen zabıtalar, yerli ve yabancı turistlere kenti tanıtıyor.

İkram çeşmesi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, ücret çorba dağıtmak için Dicle Üniversitesi Poliklinikleri, Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi ve Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Poliklinikleri önünde İkram Çeşmesi kurdu. Sonbahar, kış ve ilkbaharda, ücretsiz çorbanın dağıtıldığı 4 ayrı İkram Çeşmesi’nden yaz aylarında ise her gün 4 bin 500 kişiye ücretsiz limonata dağıtılıyor.

Bismil Koordinasyon Merkezi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, vatandaşlara daha hızlı ve etkin bir şekilde hizmet verilmesi amacıyla temeli atılan Bismil Koordinasyon Merkezi’nin inşaat çalışmalarını tamamladı. İhale bedeli 1 milyon 335 bin TL olan ve zemin artı 1 kattan oluşan Bismil Koordinasyon Merkezi’nde, Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım, Bakım ve Altyapı Koordinasyon, İtfaiye ve Sağlık İşleri Daire Başkanlığı hizmet verecek.

Havaalanı protokol yolu

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Bağlar ilçesindeki yeni havaalanına giden protokol yolundaki trafiği hızlandırmak amacıyla Kamışlı Bulvarı ile Çevlik, Mehmet Uzun ve Orhan Doğan caddelerini yeniden düzenliyor. Proje ile 8.5 kilometrelik bulvar, cadde ve kaldırımlar yenileniyor, orta refüjler yeşillendiriliyor, bisiklet yolları yapılıyor.

Belediyenin 1 yıllık hizmetini değerlendiren vatandaşlar bu güne kadar görmedikleri hizmetlerle tanıştıklarını ve hizmetlerin böyle devam etmesi durumunda Diyarbakır'ın hak ettiği yere ulaşacağını dile getirdi.