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Belediye Eş Başkanı Kurbanoğlu tutuklandı

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturması çerçevesinde dün gözaltına alınan Yenişehir İlçe Belediyesi Eş Başkanı Selim Kurbanoğlu tutuklandı.


07 Aralık 2016 17:18

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen 'PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olma' soruşturması çerçevesinde dün İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda Kayapınar Belediye Eş Başkanı Mehmet Ali Aydın ve Yenişehir Belediye Eş Başkanı Selim Kurbanoğlu gözaltına alınmıştı. Eş başkanlar, emniyetteki ifade işlemlerinin ardından bugün sabah saatlerinde adliyeye sevk edilmişti. Savcılıkta ifadesi sona eren ve tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilen Aydın, 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuklandı.

Eş Başkan Kurbanoğlu da savcılıkta tamamlanan sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçlamasıyla tutuklandı. 

Mehmet Pişkin


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