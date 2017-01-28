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Belediye işçisinin acı sonu

Muş'un Malazgirt ilçesinde kapı tamir etmek için çıktığı iş makinesinin üzerinde yere düşen belediye işçisi yaşamını yitirdi.

Belediye işçisinin acı sonu

28 Ocak 2017 00:30

Alınan bilgilere göre Malazgirt Belediyesi'ne işçi olarak çalışan Turan Özer, oto amirliğinin kapısını tamir etmek için çıktığı iş makinesinin üzerinde yere düştü. Mesai arkadaşları tarafından çağrılan ambulansla Malazgirt Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Turan Özer, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Muş Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Talihsiz işçi, Muş Devlet Hastanesi'nde doktorların müdahalelerine kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Malazgirt Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Soner Kırlı, olayı talihsiz bir kaza olarak yorumladı. Kırlı, "Belediye personellerimizden Turan Özer kardeşimiz, bugün öğleden önce belediye garajımızda çalışırken geçirdiği talihsiz bir kaza sonucu yaralanmış ve Malazgirt Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından Muş Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Buradaki doktorlarımızın tüm müdahalelerine rağmen maalesef personellerimiz hayatını yitirmiştir. Belediye çalışanımıza Allah'tan rahmet kederli ailesine baş sağlığı diliyorum. Tüm Malazgirtli kardeşlerimizin başı sağ olsun" dedi.

Evli ve 2 çocuk babası olan Turan Özer'in cenazesi yapılacak otopsinin ardından toprağa verileceği ve olayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı bildirildi. 

Veysel Eşin

Etiketler: acı son, belediye işçisi, Malazgirt, Muş, Turan Özer


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