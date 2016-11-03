Rize Belediyesi tarafından yürütülen yeni Meydan Projesi kapsamında başlatılan kazılarda ilginç bir olay yaşandı. Atatürk Caddesi girişinde yapılan kazı çalışması sırasında iş makinesinin kepçesine mermer mezar taşları takıldı. Şeyh Camii İmamı Mehmet Salih Güney ve Araştırmacı-Tarihçi Recep Koyuncu tarafından mezar taşları üzerinde yapılan inceleme sonucu taşların yaklaşık 300 yıllık olduğu ileri sürüldü. Koyuncu, tarihsel bilgilere bakıldığında bölgede tarihi bir mezarlığın bulunduğunu belirterek, aynı zamanda kazı yapılan alanın yakınlarında bir bölgede birde yıkılan türbe bulunduğunu iddia etti.

Bölgede kazı çalışmaları sürüyor.

Göktürk Fırat

