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Belediye meclis üyeleri asansörde mahsur kaldı

İzmir’in Karabağlar ilçesinde, Belediye Meclisi toplantısına katılmak isteyen 13 meclis üyesi, bindikleri asansörde dakikalarca mahsur kaldı.

Belediye meclis üyeleri asansörde mahsur kaldı

03 Ocak 2017 19:27
Belediye meclis üyeleri asansörde mahsur kaldı - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, Karabağlar Belediye Meclisi toplantısına yetişmeye çalışan AK Partili ve CHP’li meclis üyesi 13 kişi, hep birlikte belediye binasındaki asansöre bindi. Meclis üyeleri, aşırı yüklenme nedeniyle asansörde mahsur kaldı. Meclis üyeleri, belediye görevlilerinden yardım istedi. Görevliler, asansörde mahsur kalan meclis üyelerini kurtarmak için bir çalışma başlattı. Yoğun uğraş veren belediye personelleri dakikalarca uğraştı.

Görevliler, yarım saati aşkın bir süre sonunda asansör kapısını zorlayarak yarısına kadar açtı. Daha sonra meclis üyelerini teker teker tahliye edildi. O anları ise yine AK Parti Karabağlar Meclis Üyesi olan Emrullah Kavuz cep telefonuna kaydetti. 13 meclis üyesinin mahsur kalması nedeniyle de toplantı yarım saat geç başladı. 

Etiketler: beediye meclis üyesi


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