Belediye otobüsü refüje çıktı: 2 yaralı

Kaza, Adapazarı ilçesi Yenikent duble yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Adapazarı - Camili arası sefer yapan belediye otobüsü seyir halindeyken iddiaya göre trafikteki aracın sıkıştırmasıyla araçtan kaçmak isterken refüje çıktı. Belediye otobüsü aydınlatma direğine çarparak durabildi. Çarptığı elektrik direği ise yerinden sökülerek Yazlık istikametine dönecek olan ve ışıklarda bekleyen otomobilin üzerine devrildi. Kazada otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı. Çevredekilerin durumun bildirmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri çağrıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yapmasının ardından Yenikent Devlet Hastanesine kaldırdı.



Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.