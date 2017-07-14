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Belediye otobüsü yolcuların arasına daldı: 5 yaralı

Konya’da belediye otobüsünün durakta bekleyen vatandaşlara çarpması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaraladı.

Belediye otobüsü yolcuların arasına daldı: 5 yaralı

14 Temmuz 2017 07:01

Kaza, saat 00.05 sıralarında Merkez Selçuklu İlçesi Abdül Ezel Paşa Caddesi üzerindeki Kültür Park otobüs durağında meydana geldi. Edinen bilgiye göre, durakta bekleyen ve otobüsün geldiğini gören vatandaşlar otobüse binmek için yola indi. Bu sırada Haluk Ö.(40) idaresindeki 42 DNP 57 plakalı belediye otobüsü vatandaşları fark edemeyince yol üzerindeki 5 kişiye çarptı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 Acil Sağlık Ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler yaralanan iki kişiye olay yerinde müdahale ederken, 3 kişiyi ise ambulansla Konya Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırdı. Kazaya karışan otobüs sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Kazaya şahit olan bir vatandaş ise cadde üzerinde otobüsün gelerek vatandaşları fark edemeyince 5 kişiye çarptığını söyledi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

İbrahim Yetkin


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