İstanbul'da otobüste hemşire Ayşegül Terzi'ye tekme atarak darp eden ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanan güvenlik görevlisi Abdullah Çakıroğlu, ilk duruşmada tahliye edildi.
İstanbul'da otobüste hemşire Ayşegül Terzi'ye tekme atarak darp eden ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanan güvenlik görevlisi Abdullah Çakıroğlu, ilk duruşmada tahliye edildi.
Kurban bayramının birinci günü bindiği belediye otobüsünde darp edilen Ayşegül Terzi isimli hemşire işlemlerinin ardından ailesi ile birlikte emniyetten…
Sarıyer'de hemşire Ayşegül Terzi, çalıştığı hastaneden çıkıp evine giderken bindiği otobüste, kimliği belirsiz bir erkeğin saldırısına uğramış, saldırgan dün akşam…
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