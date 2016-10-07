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Belediye otobüsünde şüpheli paket alarmı

Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde bir belediye otobüsünde şüpheli paket paniği yaşandı.

Belediye otobüsünde şüpheli paket alarmı

07 Ekim 2016 11:18

Denizli Büyükşehir Belediyesi'ne ait halk otobüsünde sabah saatlerinde bomba paniği yaşandı. 20 BLD 74 plakalı 18 numaralı 1200 Evler - Servergazi Hastanesi seferini yapan Büyükşehir Belediyesine ait otobüste vatandaşlar siyah bir poşet fark etti. Poşeti fark eden vatandaşlar poşetin sahibini sordu. Otobüste bulunan büyük siyah poşetin sahibinin çıkmaması üzerine paniğe kapılan vatandaşlar polisi arayarak bomba ihbarı yaptı. Halk otobüsü, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı üzerinde durdurularak, sürücü Davut Akbulut otobüsteki yolcuları hızlı bir şekilde tahliye etti. Olay yerine gelen polis ekipleri otobüsün olduğu bölgeye güvenlik şeridi çekti, vatandaşları bölgeden uzaklaştırdı. Binalarda bulunan vatandaşlar o anları merak içinde seyretti.

Güvenliğin alınmasından sonra polis, otobüsün içinde inceleme yaptı. Paketi kontrol eden polis, paketin çöp poşeti olduğunu ve içinde pet şişelerin bulunduğunu tespit etti. Ekipler, çöp poşetini alarak, çöp kutusunun olduğu yere bıraktı. Durum üzerine çevrede bulunan vatandaşlar rahat bir nefes alırken, otobüs yolcu almak üzere yoluna devam etti. 

Medeni Topaloğlu 

Etiketler: belediye otobüsü, Denizli Büyükşehir Belediyesi, halk otobüsü, şüpheli paket alarmı


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