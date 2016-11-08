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Belediye şoförü öldürüldü

Muğla’nın Milas ilçesinde bir oyun parkında çıkan sözlü tartışma sonrasında bir kişi bıçaklanarak öldürüldü. Olay Ahmet Çavuş Mahallesi Cemil Menteşe Caddesi'ndeki parkta yaşandı.


08 Kasım 2016 09:36

Edinilen bilgiye göre; Milas Belediye Başkan Yardımcısı Zeynep Mat'ın şoförlüğünü yaptığı öğrenilen Mehmet Saydam (32), dün akşam parkta arkadaşlarıyla bir araya geldi.

Henüz bilinmeyen bir nedenle arkadaş buluşması sonrasında, S.O.A. ile Saydam arasında kavga çıktı. Kavgada S.O.A. yanında getirdiği bıçakla, Saydam’ı göğsünden bıçakladı.

Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, Saydam’ı Özel İzan Sağlık Hastanesine sevk etti. Saydam, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Saydam’ı bıçakla yaralayan S.O.A., yakalanarak gözaltına alındı.
Acı haberi alan Saydam’ın yakınları, sinir krizi geçirdi. 

Demet Leyne

Etiketler: belediye şoförü, muğla


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