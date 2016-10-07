Edinilen bilgilere göre, saat 14.00 sıralarında Pamukova Belediye binasına gelen bir kişi, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Nuri Öztürk'ün makam odasına girerek, tartışmaya başladı. Tartışma sonucu Öztürk, silahla bacağından vuruldu. Silah sesini duyan belediye personelin haber vermesiyle olay yerine gelen 112 acil ekipleri, yaralı Öztürk'ü ambulans ile Pamukova Devlet Hastanesine kaldırdı. İlk tedavisi burada yapılan Öztürk, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Öte yandan, saldırıyı gerçekleştirdikten sonra kaçan şansın B.S. olduğu öğrenilirken, polis ekipleri kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.