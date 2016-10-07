Diğer
Kategoriler

Belediyede silahlı saldırı

Sakarya Pamukova Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Nuri Öztürk, makamında tartıştığı bir kişi tarafından silahla vuruldu.

Belediyede silahlı saldırı

07 Ekim 2016 16:00

Edinilen bilgilere göre, saat 14.00 sıralarında Pamukova Belediye binasına gelen bir kişi, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Nuri Öztürk'ün makam odasına girerek, tartışmaya başladı. Tartışma sonucu Öztürk, silahla bacağından vuruldu. Silah sesini duyan belediye personelin haber vermesiyle olay yerine gelen 112 acil ekipleri, yaralı Öztürk'ü ambulans ile Pamukova Devlet Hastanesine kaldırdı. İlk tedavisi burada yapılan Öztürk, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Öte yandan, saldırıyı gerçekleştirdikten sonra kaçan şansın B.S. olduğu öğrenilirken, polis ekipleri kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Etiketler: Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Nuri Öztürk, Pamukova Belediyesi, sakarya, silahlı saldırı


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 22°C

  • Ankara

    Ankara 26°C

  • İzmir

    İzmir 26°C

  • Bursa

    Bursa 26°C

  • Trabzon

    Trabzon 28°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma vepaykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Whatsapp İletişim:
0548 891 06 34

BT Magazin
Günlük Bilişim ve
Teknoloji Blogu
btmagazin.net
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!