Belediyelerde taşeron personelin kadroya geçiş sınavı başladı

Küçükçekmece Belediyesi, Kanun Hükmünde Kararname ile yapılan düzenleme çerçevesinde 2 Ocak'ta başlatılan taşeron işçilerin kadroya geçiş başvurularının sona ermesiyle birlikte bünyesindeki 2 bin 4 personelin sürekli kadroya geçişleriyle ilgili sınav dönemini başlattı. Taşeron çalışanlar için yapılan düzenlemeyle kadroya geçiş hakkı tanınan personeller, Küçükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Recep Şencan başkanlığında oluşturulan komisyon tarafından sözlü sınava tabi tutuldu. Adayların tek tek girdiği sınavda, personele hangi alanda çalışıyorsa o alan kapsayan sorular soruldu.

“Sınav sorularımız, valilikteki komisyon tarafından belirlenip özel zarflarda bize geldi”

Yapılan sözlü sınavın içeriği hakkında bilgi veren Küçükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Recep Şencan, "Sınavlarımızı sözlü sınav şeklinde gerçekleştiriyoruz. Bu sınava 2 bin 4 personelimiz katılacak. Tabi bunu bir zamana yaymak durumundayız. Bu hafta ve önümüzdeki hafta tüm gün sınavlarımız devam edecek. Sınav sorularımız, valilikteki komisyon tarafından belirlenip özel zarflarda bize geldi. Komisyon üyelerimizle birlikte zarfı açıyoruz ve grup grup çalışanlarımızın eğitim seviyelerine göre sorularımızı soruyoruz. Belediyemizle ilgili gözlemlerini, işleriyle ilgili anlatımlarını alıyoruz. Ondan sonra da sorular kısmına geçerek sınavımızı uyguluyoruz. Bizim sözlü sınavımızda belli bir puanlama yok, sonuçlarımız başarılı ve başarısız şeklinde oluyor. Şuanda sınavları icra ediyoruz. Önümüzdeki hafta Cuma günü bitmiş olacak, sınavlarımız. Ondan sonra pazartesi günü de sonuçlarımız açıklanacak. Sınav sonuçlarının ilanından sonra kadroya geçişin 31 Mart tarihine kadar bitmesi gerekiyor. 2 Nisan günü personelimizin kadro geçişleri yapılmış olacak” diye konuştu.

“Çalıştığımız alanla ilgili sorular sordular”

Sözlü sınavından çıkarak sınavı değerlendiren Fatih Barlas, “Yaklaşık iki yıldır belediyede çalışıyorum. Sınavım çok güzel geçti. İşimizle alakalı sorular sordular. Genel kültür soruları sordular. Testler yaptılar. Gayet güzeldi. Olumlu geçti. Yaklaşık beş dakika içeride kaldım. Kış lastiği ne zaman takılır ne zaman çıkarılır diye sordular. Biraz heyecan yaptım" dedi.

Emrah Kuş