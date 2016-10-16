Bitlis Valiliği'nden yapılan açıklamada, “PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak sürdürülen çalışmalar kapsamında; 15 Ekim 2016 günü 155 ihbar hattına; Bitlis Belediyesine ait Eski Tekel binası olarak adlandırılan yerleşkede bulunan Nujin Kültür Sanat Merkezinde örgütsel toplantı yapıldığı şeklinde ihbar geldi. Bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince bahse konu adrese yapılan operasyonda; aralarında DBP yöneticilerinin de bulunduğu 13 kişi toplantı halinde yakalanmış, yapılan arama neticesinde; 42 adet PKK/KCK terör örgütü gençlik yapılanması YDG-H’ye ait sözde bayrak, 17 adet PKK/KCK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan’ın resminin bulunduğu bez parçası, 14 adet PKK/KCK terör örgütü sözde bayrağı, FETÖ/PDY terör örgütünün elebaşı M. Fethullah Gülen’e ve iltisaklı yayın evlerine ait 14 adet kitap ele geçirilmiştir. Terör örgütleri ve bu örgütlerin gerçekleştirdikleri eylemlere karşı mücadelemiz, halkımızın desteğini alan güvenlik güçlerimizin titiz, özverili ve koordineli çalışmaları ile birlikte kararlılıkla devam etmekte ve edecektir” denildi.