Belediyeye kızıp kapattığı o yol mahkeme kararıyla açıldı

Gölpazarı merkez Atatürk Caddesi ile Akasya Sokak'ın kesiştiği yerde Nazmi Ünlü isimli vatandaşa ait 388 metrekarelik alan, kendi isteği doğrultusunda yaklaşık 25 senedir belediye tarafından kullanılıyordu. Zamanla bu arsa, imar planında Akasya Sokak adını alırken, arsanın sahibi Ünlü, Gölpazarı Belediyesi ile bir konuda ters düştü. Sorunu çözemeyen Ünlü, tapulu olan arazisini ilk olarak kepçe ile kazdırdı, ardından da araçlar geçmesin diye tahtalardan barikat yaptırdı. Yaşananlar sonrası iş adliyeye intikal edince yol mahkeme kararıyla açıldı.

"30 yıldır kamu yararına faydalandırılan bir yoldur"

Konu hakkında İHA muhabirine açıklama yapan Gölpazarı Belediye Başkanı Vedat Kazıcı, o alanda belediyesinin de yeri olduğunu anlatarak, "Yaşanan olaylar sonrası belediyemiz avukatı vasıtasıyla bir başvuru yaptık. Burası yaklaşık 30 yıl önce açılmış bir imar yolu. Planlı olanlarda imar planı içerisinde kamusal yol. Bu defa bunu baştan söyleyeyim tabi orada 388 metrekarelik özel bir mülkiyet var yol üzerinde. Geçmişten bugüne işlemleri yapılmamış. Biz de Belediye Başkanlığı olarak hissedarlarla buranın kamulaştırılmasıyla ilgili konuşmalara başladık. Biliyorsunuz kanun gereği önce bir takdir konusu ile ilgili kamulaştırılacak alanla ilgili fiyat toplar bir fiyat oluşturur. Bu arada Belediye Encümenimiz kamun yararı kararlarını aldı ve hissedarlarla görüşmelere başladı. 388 metre karelik tapunun 2 hissedarıyla yaklaşık 169 metresi tutarındaki 2 hissedarla takdir komisyonunun belirlediği fiyat üzerinden anlaşmaya varıldı. Onların ücretleri paraları ödenerek belediyeye alındı. Kalan bölüm toplam 4 hissedar 1 hissedarımızın 150 metre civarında diğer 3 hissedarın da 25 metrelik payları vardı. Bu arkadaşlarımız haklarıdır, komisyonun rakamını makul bulmadılar. Tabi burada takdir komisyonunun bildirdiği rakamın üzerine bizim tekrar çıkma gibi bir lüksümüz olmuyor. Biz o uzlaşma sağlanamayanlarla uzlaşamama tutanağı hazırlıyoruz ve mahkemeye başvuruyoruz süreç böyle çalışıyordu. Arkadaşımız bu anlamda 'paramı almadan yolumu kullanmanıza izin vermem' dedi. Kaldı ki bu yol 30 yıldır kamu yararına konulan bir yoldur. Belediyenin de hissesi vardı ama biz işi çok kişiselleştirmek istemedik" dedi.

"Mahkeme dava sonuçlanan kadar yolun tedbiren kamunun kullanımına açılmasına karar verdi"

Yolla ilgili 30 Kasım 2017 günü bir mahkemesi daha olacağını ve dava sonuçlanan kadar tedbiren kamunun kullanımına açılmasının kararının verildiği belirten Başkan Kazıcı, "Devam ediyor şuanda mahkememiz. Mahkememize bizimle uzlaşmayan fiyatı beğenmeyen diyelim ona yani fiyatı kabul etmeyen hissedarlara yeni bir teklif sunacak. Belediye Başkanlığı olarak biz de mahkeme gününün belirlediği fiyatı arkadaşlarımıza ödeyeceğiz. Bu arada tabi mahkememiz buranın kamu yararına kullanıldığını ve hiçbir hissedarın burayı işgal etme hakkının olmadığını derhal işgalin kaldırılması gerektiği tedbir kararını da verdi. Bunun üzerine de icra müdürü vasıtasıyla bu karar uygulamaya konuldu. Yol trafiğe açılmış durumda şuanda. Dediğim gibi biz yasa neyse onu yürütüyoruz. Asla bir el atma, el koyma durumu söz konusu değildir. Zaten belediyeler ve diğer kamu kurumlarıyla mümkün olduğunca vatandaşı mağdur etmeden ama yasa ve mevzuatın gerektirdiği şekilde bu kamulaştırmayı yapıyorlar. Buda böyle bir süreçtir. Evet basına yansımıştır, ama kimseye kırgın değiliz. Bunun kişisel bir mevzu olmadığını söylüyoruz. Arkadaşlarımızın mülküdür. Mahkemenin belirlediği fiyatı onlara ödeyeceğiz. Bugün itibaren yol kamu yararı göreviyle kullanıma devam etmektedir" dedi.

Cem Kaan Toka