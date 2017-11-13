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Belemedik sonbaharda bir başka güzel

Türkiye'de doğaseverlerin ve fotoğraf tutkunlarının gözde gezi mekanları arasında yer alan Belemedik Vadisi, sonbahar manzaraları ile de göz kamaştırıyor.

Belemedik sonbaharda bir başka güzel
Muhteşem sonbahar renkleri - Foto Galeri

13 Kasım 2017 13:05

Adana'nın Pozantı ilçesine 8 kilometre mesafede bulunan Belemedik Vadisi, özellikle hafta sonları turistlerin ve fotoğraf tutkunlarının, doğa aşıklarının ilgi odağı olmaya devam ediyor.

Çakıt Çayı ve Çakıt Vadisi boyunca sararmış ağaç yaprakları yeşili, doğası ve tarihi tren yolu ve tünel geçişleri ile birbirinden güzel manzaralar sunan Belemedik Yaylası, doğa fotoğrafları çekmek isteyenleri, sevdikleri ile şehrin gürültü ve stresinden uzak tabiatın tam ortasında huzurlu vakit geçirmek isteyenlere adeta kucak açıyor. Adana, Mersin, Niğde, Nevşehir, Aksaray gibi yakın iller başta olmak üzere doğa, gezi kulüpleri sık sık Belemedik Yaylası'na hafta sonu etkinlikleri düzenliyor. 

Adnan Kulak

 

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