Belemedik sonbaharda bir başka güzel

Adana'nın Pozantı ilçesine 8 kilometre mesafede bulunan Belemedik Vadisi, özellikle hafta sonları turistlerin ve fotoğraf tutkunlarının, doğa aşıklarının ilgi odağı olmaya devam ediyor.

Çakıt Çayı ve Çakıt Vadisi boyunca sararmış ağaç yaprakları yeşili, doğası ve tarihi tren yolu ve tünel geçişleri ile birbirinden güzel manzaralar sunan Belemedik Yaylası, doğa fotoğrafları çekmek isteyenleri, sevdikleri ile şehrin gürültü ve stresinden uzak tabiatın tam ortasında huzurlu vakit geçirmek isteyenlere adeta kucak açıyor. Adana, Mersin, Niğde, Nevşehir, Aksaray gibi yakın iller başta olmak üzere doğa, gezi kulüpleri sık sık Belemedik Yaylası'na hafta sonu etkinlikleri düzenliyor.

Adnan Kulak