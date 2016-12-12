Beşiktaş’ta yaşanan hain terör saldırısında patlamalardan birinin gerçekleştiği "Beleştepe" olarak bilinen yerin adın adı Beşiktaş Belediye Meclisi’nde alınan kararla ‘Şehitler Tepesi’ olarak değişti.

10 Aralık akşamı Türkiye’yi yasa boğan hain terör saldırısında patlamalardan birinin gerçekleştiği, Beşiktaş taraftarının ‘Beleştepe’ adını verdiği nokta, Beşiktaş Belediyesi Meclisi’nde alınan kararla ‘Şehitler Tepesi’ oldu.

‘Beleştepe’nin adı Şehitler Tepesi olacak

Konuya ilişkin açıklama yapan Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar, “Meclisimizin iradesiyle Beşiktaş taraftarının yıllarca “Beleştepe” olarak adlandırdığı bu yerle ilgili yine başta Beşiktaş taraftarlarının ve meclisimizin kararıyla şehitler tepesi olarak nitelendirmeye karar verdik. Ve buna göre gereken işlemleri yapacağız. Dolmabahçe’yi Maçka’yı, Etiler’i Ulus’u ve şimdi Beşiktaşlıların iradesini ortaya koyan aziz meclisimizin kararıyla ‘Şehitler Tepesi’ni ziyaret etmeye davet ediyorum” ifadelerini kullandı.

Başkan Murat Hazinedar: ”Şehitler Tepesi olarak anacağız”

Beşiktaş'ta yaşanan terör saldırısını belediye personeli ile birlikte protesto eden Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar, "Bugünden itibaren herkesi, tüm İstanbul’u ve Türkiye’yi Beşiktaş’a terör saldırısını kınamaya, şimdi artık ‘Şehitler Tepesi’ olarak anacağımız o yere davet ediyorum” dedi.

Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar, belediye personeli ile birlikte Vodafone Arena yakınında yaşanan bombalı terör saldırısını kınadı. Belediye binası önüne toplanan belediye personeli ve vatandaşlar ellerindeki döviz ve pankartlarla ‘terörü lanetliyoruz’ sloganları attılar. Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar da terörü kınarken tüm personele, Beşiktaş esnafına moral ziyareti yapılması gerektiğini söyledi.

Teröre karşı ortak tavır sergileyeceklerini belirten Başkan Murat Hazinedar, “Bu terör saldırısını yapanlar, bizimle terör arasında kalkan olan onlarca genç kardeşimizi, emniyet mensuplarımızı şehit edenler sadece onlara saldırmadılar. O gün 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü olması münasebetiyle insanlığa saldırdılar. Bunu bizim çok iyi anlatmamız lazım. Bu topraklarda barışı engelleyecek ülkeler var. Biz o ülkelere de o insanlara da her şeye rağmen sevgi ile ve aktif siyasetimizle yaklaşmaya devam edeceğiz. Terörü kullanarak bize uzanan ellere elbette en şiddetli cevabı vereceğiz. Sevgi siyasetimizden ve aktif saygı siyasetimizden hiçbir zaman geri durmayacağız. Çünkü zaten istenilen de bunun bozulması ve bu durumu bozmak. Bugünden itibaren herkesi, tüm İstanbul’u ve Türkiye’yi Beşiktaş’a terör saldırısını kınamaya, şimdi artık ‘Şehitler Tepesi’ olarak anacağımız o yere davet ediyorum” dedi.



Harun Basat