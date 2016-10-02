Safranbolu’da bu yıl 17.’ncisi yapılan ve 2 gün süren festivalin son gününde profesyonel ve Amatör Belgesel film festivalinde 49 eser arasından dereceye girenlere ödülleri Karabük Üniversitesi Safranbolu Güzel Sanatlar Fakültesi Konferans Salonu'nda düzenlenen törende verildi.

Törene, Karabük Valisi Mehmet Aktaş, Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Ceylan, Safranbolu Kaymakamı Murat Bulacak, 125. Jandarma Eğitim Alay Komutanı Albay Mesut İnan, Belediye Başkanı Necdet Aksoy, Emniyet Müdürü Serhat Tezsever ve diğer protokol üyeleri ile çok sayıda davetli katıldı.

Yarışmada, profesyonel dalda Oğuzhan Alparslan'ın yönettiği "Maneviyatını Koruyan Şehir İstanbul” isimli belgesel birinci, Cemalettin İrken'in yönettiği "Anadolu'nun Gözü Gülcan Acar" isimli belgesel ikinci ve Yalçın Yelence'nin yönettiği "Ani ve Ararat" isimli belgesel üçüncü seçildi.

Amatör Film kategorisinde ise Burak Doğan'ın yönettiği "Işıklık" birinci, Celal Argın'ın yönettiği "Pervane" ikinci, Mehmet Kütükçüoğlu'nun yönettiği "Safranbolu'da Bayrak Yarışı" isimli belgesel ise üçüncü oldu.

Süha Arın, Türk Dünyası Belediyeler Birliği ve Jüri özel ödüllerinin de verildiği törende dereceye girenlere ödülleri protokol üyeleri tarafından verildi.

İki gün süren festival ödül töreni ile sona erdi.

Yasin Erdem