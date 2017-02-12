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Belgrad Ormanı moloz çöplüğüne döndü

İstanbul’un en önemli oksijen alanlarından biri olan Belgrad Ormanı, kamyoncuların döktüğü moloz ve hafriyatlar yüzünden adeta çöplüğe döndü.

Belgrad Ormanı moloz çöplüğüne döndü

12 Şubat 2017 15:59

Belgrad Ormanı, kamyoncuların döktüğü moloz ve hafriyatlar yüzünden çöplüğe döndü. İstanbul’daki hafriyat ve molozların dönüştürülmesi için İstanbul Çevre Koruma ve Atık Maddeleri Değerlendirme Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye (İSTAÇ) bağlı 14 hafriyat alanı bulunmasına rağmen bazı kamyonlar moloz ve hafriyatı ormanlık alana boşaltıyor.

Çevre sakinleri ise yasağa aldırış etmeden gece yarısı taşıdıkları hafriyat ve molozları ormanlık alana ve Kemerburgaz-Çiftalan yoluna döken kamyonculara oldukça öfkeli. Ton başına 4 lira ödememek için inşaat artığı malzemeleri gece geç saatlerde ormana döken kamyoncular yolların da neredeyse kapanmasına neden oluyor.

Çiftalan köyü sakinlerinden Birol Doğan, “Biz çok rahatsız oluyoruz. Sürekli muhtarımızla beraber bekliyoruz. Moloz dökenleri yakalamaya çalışıyoruz. Köyümüz uzak olduğu için yakalayamıyoruz. Biz başka yerde beklerken onlar başka bir yere moloz döküyor. Kamyoncuların hepsi dökmüyor. Birkaç kendini bilmez var. Onlar döküyor. Eninde sonunda yakalayacağız. Yolların üzerine döküyorlar. Biz birkaç gün önce aynı yerden moloz toplatmıştık. Tekrar aynı yere dökmüşler. İki araba yan yana geçemiyor molozlar yüzünden. Geceleri göremiyoruz molozları, çok tehlikeli. Kendi arabası olan birkaç şoför para vermemek için molozlarını yollara döküyor” diye konuştu.

Birkaç gün önce yolda temizlik yaptırdıklarını belirten Can Gürhaner, “Geçen gün burayı temizlettik, yine dökmüşler. Ertesi sabah ya da gece yarısı tekrar dökmüşler. Bunları bekliyoruz ama bir türlü yakalayamıyoruz. Genelde gece geç saatlerde geliyorlar. Kazalar oluyor, çocuklar sabahları okula gidip geliyor bu yolun üzerinden” dedi.

Döküm sahalarının dışına hafriyat ve moloz dökenlere 2872 sayılı Çevre Kanunu’na göre şahıslara 50 bin 975 lira para cezası, tüzel kişilere ise 150 bin 975 lira idari para cezası veriliyor.

Mehmet Altunışık 

Etiketler: Belgrad Ormanı, moloz


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