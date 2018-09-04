Belhanda, Emre Belözoğlu ve Hasan Şaş PFDK’ya sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu’nun resmi internet sitesinden yayınlanan Hukuk Müşavirliği'nce 04.09.2018 tarihinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevk raporları şöyle:

"Atiker Konyaspor Kulübü'nün 31.08.2018 tarihinde oynanan Yeni Malatyaspor-Atiker Konyaspor Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki ‘talimatlara aykırı hareketi’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile 2018-2019 Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu Müsabakaları Statüsü'nün 6/5 Ek-1 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Kayserispor Kulübü futbolcusu Şamil Çinaz'ın 01.09.2018 tarihinde oynanan Fenerbahçe-Kayserispor Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki ‘kural dışı hareketi’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 02.09.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Galatasaray Kulübü futbolcusu Younes Belhanda'nın 01.09.2018 tarihinde oynanan Trabzonspor-Galatasaray Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki ‘kural dışı hareketi’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 02.09.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

Galatasaray Kulübü antrenörü Hasan Gökhan Şaş'ın aynı müsabakadaki ‘sportmenliğe aykırı hareketi’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca ve ‘hakareti’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 04.09.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübü idarecisi Zafer Aynalı'nın 02.09.2018 tarihinde oynanan Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Medipol Başakşehir fk Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki ‘sportmenliğe aykırı hareketi’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 04.09.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Medipol Başakşehir FK Kulübü futbolcusu Emre Belözoğlu'nun 02.09.2018 tarihinde oynanan Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Medipol Başakşehir FK Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki ‘saldırısı’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 44. maddesi uyarınca 04.09.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Kasımpaşa Kulübü'nün 02.09.2018 tarihinde oynanan Kasımpaşa - MKE Ankaragücü Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki ‘çirkin ve kötü tezahüratı’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

MKE Ankaragücü Kulübü'nün 02.09.2018 tarihinde oynanan Kasımpaşa - MKE Ankaragücü Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki ‘çirkin ve kötü tezahüratı’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Bursaspor Kulübü'nün 02.09.2018 tarihinde oynanan Bursaspor - Beşiktaş Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki ‘çirkin ve kötü tezahüratı’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca, ‘saha olayları’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca ve ‘merdiven boşluklarının boş bırakılmaması’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Gençlerbirliği Kulübü'nün 31.08.2018 tarihinde oynanan Osmalıspor - Gençlerbirliği Spor Toto 1. Lig müsabakasındaki ‘çirkin ve kötü tezahüratı’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve ‘5 futbolcusunun sarı kart ve 1 futbolcusunun kırmızı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Altay Kulübü'nün 01.09.2018 tarihinde oynanan Altay-Adanaspor Spor Toto 1. Lig müsabakasındaki ‘çirkin ve kötü tezahüratı’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Adanaspor Kulübü'nün 01.09.2018 tarihinde oynanan Altay-Adanaspor Spor Toto 1. Lig müsabakasındaki ‘çirkin ve kötü tezahüratı’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.”