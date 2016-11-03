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Belki de birilerinin yaşam umudusunuz!

Ülkemizde her yıl 3-9 Kasım tarihleri 'Organ Bağışı Haftası' olarak anılıyor. Organ bağışına dikkat çekmek için düzenlenen bu hafta farkındalık oluşturmak adına da oldukça önem arz ediyor.

Belki de birilerinin yaşam umudusunuz!

03 Kasım 2016 17:30
Belki de birilerinin yaşam umudusunuz! - Tıkla İzle

Ülkemizde organ nakli bekleyen birçok hasta bulunuyor. Fakat bu konuda ne kadar bilinçliyiz? Ya da organ bağışı bekleyen hastalar bu kadar fazlayken, bağış oranının bu kadar düşük olmasının sebepleri neler? En önemli sağlık sorunlarımızdan biri olan organ nakli için ülkemizde 22 bin 159 böbrek hastası, 2 bin 218 karaciğer hastası, 2 bin 935 kornea ve 623 kalp hastası bekleme sırasında bulunuyor. Fakat nakil sayısı böbrek için 2 bin 589, karaciğer için 974, kornea için 2 bin 491 ve kalp nakli içinse 72. Organ nakli beklerken hayatını kaybedenlerin sayısı ise azımsanamayacak kadar fazla.

İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Cerrahi Tıp Bölümü Genel Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Sabri Tekin 'Organ Bağışı Haftası' kapsamında farkındalık oluşturmak adına önemli açıklamalarda bulundu. "Son yıllarda bağış oranı ve bilinçlendirmenin artması adına Sağlık Bakanlığımızın çok ciddi çabaları var" diyen Yrd. Doç. Dr. Sabri Tekin, "Bu amaçla hemen hemen her şehirde görevlendirilmiş organ nakli koordinatörleri var. Bu kişiler sürekli olarak yoğun bakımlarla diyalog halindeler. Toplumsal bilinçlendirmeyi arttırmak adına reklam ve diğer aktivitelere çok önem verilmekte. Ama buna rağmen organ bağışı ve bilinçlenme arzu ettiğimiz düzeyde değil. Hastaların önemli bir kısmı organ nakli şansını bulamamakta" ifadelerini kullandı.

Binlerce hasta bağış bekliyor!
Türkiye'de kronik organ yetmezliğine bağlı olarak nakil bekleyen binlerce hasta olduğunun altını çizen Yrd. Doç. Dr. Tekin, " Organ bağışı listelerindeki bu kişiler kadavra ya da canlılardan yapılacak bağışı beklemekte. Çoğunluğunu böbrek yetmezliği olan hastalar oluşturmaktadır. Böbrek yetmezliği teşhisi konulan hastaların hayatlarını devam ettirmesi için diyaliz tedavisi gibi bir şansları var. Ama karaciğer ya da kalp yetmezliği gibi hastalıkları olan kişilerin böyle bir tedavi seçeneği yok. Bu türden hastalar maalesef gerekli organ bulunamadığı zaman adım adım ölüme yaklaşmaktadırlar. Listedeki hastalara cevap verebilmek için yeterince organ bağışı yok. Ülkemizdeki yıllık ortalama organ bağışı 500 civarında. Kalan hastaların sağlığına kavuşması için daha çok canlıdan yapılan nakil şansını değerlendirmeye çalışıyoruz. Ama Türkiye'de yapılan yıllık nakil sayısı maalesef bekleme listelerindeki her gün artan sayıyı karşılamaktan çok uzak. Hasta artmakta fakat listedekilerin çoğu nakil şansı bulamadıkları için hayatlarını kaybetmektedir" diye konuştu.

Sözlerine son olarak "Nakil şansını arttırmak için başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere bütün sağlık çalışanları çok ciddi bir çaba içerisindeyiz" diyerek devam eden Yrd. Doç. Dr. Tekin, "Bizim nakil yapabilmemiz için de organ bağışının olması gerekiyor. Organ bağışı olmadığı zaman da bizim yapabileceğimiz bir şey kalmıyor" şeklinde konuştu.
SİNEM ERYILMAZ

Etiketler: İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi, organ bağışı haftası, Yrd. Doç. Dr. Sabri Tekin


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