FIBA Kadınlar Avrupa Kupası MAÇ SONUCU: Pinkk Pecsi 424: 62 - Bellona Abdullah Gül Üniversitesi: 84

Bellona AGÜ, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası B Grubu 4. maçında karşılaştığı Macar ekibi Pinkk Pecsi 424'ü 84-62 yendi.

Pecs kentindeki Gandhi Sportcsarnok Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını da 41-29 önde tamamlayan Bellona AGÜ’de Jelena Dubljevic 20 sayı- 5 ribaund- 2 asistle oynarken, Chelsea Gray 12 sayı- 1 ribaund- 2 asist ve Tanisha Wright da 12 sayı- 3 ribaund- 3 asistle mücadeleyi noktaladı.

Dördüncü maçından da galibiyet çıkartamayan Pinkk Pecsi 424'de ise Katarina Ristic 24 sayı- 7 ribaund- 3 asistle maçı tamamlarken, Nevena Markovic de 10 sayı- 12 ribaundla double double rakamlarına ulaştı.

Bellona AGÜ, ligde 5. hafta mücadelesinde sahasında PEAC Pecs’i konuk edecek.