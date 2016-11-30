Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Spor
  •  » Bellona Abdullah Gül Üniversitesi, Macar ekibini farklı devirdi

Bellona Abdullah Gül Üniversitesi, Macar ekibini farklı devirdi

Bellona Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ), Pinkk Pecsi 424'ü 84-62’lik skorla mağlup etti.


30 Kasım 2016 22:42

FIBA Kadınlar Avrupa Kupası MAÇ SONUCU: Pinkk Pecsi 424: 62 - Bellona Abdullah Gül Üniversitesi: 84

Bellona AGÜ, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası B Grubu 4. maçında karşılaştığı Macar ekibi Pinkk Pecsi 424'ü 84-62 yendi.

Pecs kentindeki Gandhi Sportcsarnok Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını da 41-29 önde tamamlayan Bellona AGÜ’de Jelena Dubljevic 20 sayı- 5 ribaund- 2 asistle oynarken, Chelsea Gray 12 sayı- 1 ribaund- 2 asist ve Tanisha Wright da 12 sayı- 3 ribaund- 3 asistle mücadeleyi noktaladı.
Dördüncü maçından da galibiyet çıkartamayan Pinkk Pecsi 424'de ise Katarina Ristic 24 sayı- 7 ribaund- 3 asistle maçı tamamlarken, Nevena Markovic de 10 sayı- 12 ribaundla double double rakamlarına ulaştı.
Bellona AGÜ, ligde 5. hafta mücadelesinde sahasında PEAC Pecs’i konuk edecek. 

Etiketler: Bellona Abdullah Gül Üniversitesi, Pinkk Pecsi 424


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

SPOR VİDEO GALERİ
SPOR FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 7°C

  • Ankara

    Ankara 4°C

  • İzmir

    İzmir 9°C

  • Bursa

    Bursa 5°C

  • Trabzon

    Trabzon 9°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Paykasa
        Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
        ingilizceturkce.gen.tr
        turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
        51 Dilde Cümle Çeviri,
        İngilizce Türkçe Çeviri
        İngilizce, Blog
        Paykasa Satışı
        Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
        Telefon destek hattı:
        0533 145 96 92
        Gümüş
        Altın Kolye, Gümüş Kolye
        Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

        Elektronik Sigara Modelleri
        İndirimli Elektronik Sigara
        www.elektroniksigara.ist
        Gizli Kamera
        Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

        Moda, burç ve kadına dair
        tüm güzellikler için
        kadin.com
        Gatete Tirajları
        Günlük ve gerçek
        Gazete Tirajlarına
        ulaşmanın yolu!
        www.gazetetirajlari.com
        Domain Sorgulama
        Domain, Domain sorgulama,
        Hosting, Marka tescil, Whois,
        Web sitesi, Gazete oku

        Mavi Kadın
        Sağlık, güzellik, diyet...
        Kadına özel, kadın sitesi
        www.mavikadin.com


        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç