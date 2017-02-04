Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi maç sonucu: Bellona AGÜ: 74 - Mersin Büyükşehir Belediyesi: 64
Stat: Kadir Has
Hakemler: Turgut ışık xx, Egemen Ercan xx, Orhan Çağrı Hekimoğlu xx
Bellona Agü: Wauters xx 9, Dila x, Ayşegül xx 6, Dubljevic xxx 16, Gray xxx 20, Sanders xx 6, Gizem xx 9, Wright xx 8
Baş Antrenör: Ayhan Avcı
Mersin Büyükşehir Belediyesi: Gökçe, Nilay xxx 14, Fahriye x, Petronyte x 4, Abdi xxx 20, Henry xx 6, Melike x, Robinson xxx 14, Şeyma x, Nevin xx 6
Baş Antrenör: Özlem Şencan
1. Periyot: 20-25 (Mersin Büyükşehir Belediye lehine)
Devre: 40-39 (Bellona Agü lehine)
3. Periyot: 62-53 (Bellona Agü lehine)
Turan Bulut