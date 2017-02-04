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Bellona AGÜ, Mersin'i mağlup etti

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nin 16. haftasında Bellona AGÜ, konuk ettiği Mersin Büyükşehir Belediyesi'ni 74-64 mağlup ederek 12. galibiyetini aldı.

Bellona AGÜ, Mersini mağlup etti

04 Şubat 2017 20:11

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi maç sonucu: Bellona AGÜ: 74 - Mersin Büyükşehir Belediyesi: 64

Stat: Kadir Has
Hakemler: Turgut ışık xx, Egemen Ercan xx, Orhan Çağrı Hekimoğlu xx
Bellona Agü: Wauters xx 9, Dila x, Ayşegül xx 6, Dubljevic xxx 16, Gray xxx 20, Sanders xx 6, Gizem xx 9, Wright xx 8
Baş Antrenör: Ayhan Avcı
Mersin Büyükşehir Belediyesi: Gökçe, Nilay xxx 14, Fahriye x, Petronyte x 4, Abdi xxx 20, Henry xx 6, Melike x, Robinson xxx 14, Şeyma x, Nevin xx 6
Baş Antrenör: Özlem Şencan
1. Periyot: 20-25 (Mersin Büyükşehir Belediye lehine)
Devre: 40-39 (Bellona Agü lehine)
3. Periyot: 62-53 (Bellona Agü lehine) 

Turan Bulut 

Etiketler: Bellona AGÜ, mersin


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