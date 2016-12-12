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BEM-BİR-SEN Kudüs’te şehitler için gıyabi cenaze namaz kıldı

Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası (BEM-BİR-SEN) Başkanlar Kurulu Toplantısı Ürdün’ün başkenti Amman’ gerçekleştirildi.

BEM-BİR-SEN Kudüste şehitler için gıyabi cenaze namaz kıldı

12 Aralık 2016 08:55

Başkanlar Kurulu’nun ardından Kudüs’e geçen heyet, Mescid-i Aksa’da öğle namazının ardından başta İstanbul’da meydana gelen terör saldırısında hayatını kaybeden 30’u polis 38 şehit ile Halep, Suriye ve Filistin’deşehit edilen Müslümanlar için gıyabi cenaze namazı kıldı. Cenaze namazı sonrası bir açıklama yapan BEM-BİR-SEN Genel Başkanı Mürsel Turbay, İstanbul Beşiktaş’ta meydana gelen hain terör saldırısına sert tepki gösterdi.

Türkiye’nin birliğini, dirliğini kimsenin bozamayacağının altını çizen Turbay, PKK terör örgütünün ve onun uzantılarının son çırpınışları olduğunu söyleyerek konuşmasına şöyle devam etti: “Şehid olan polislerimize Yüce Allah’tan rahmet, acılı ailelerine başsağlığı ve metanet diliyoruz.Hain bir darbe girişimini bertaraf eden Türk Milleti bu tür saldırılara asla pabuç bırakmaz. Bu milletin şanlı tarihinde hepsi birer kahraman olarak yerlerini almıştır. Yapılan bu hain saldırılar sadece polislerimize yönelik değil, tüm milletimize yapılmış bir saldırıdır. Sabrımızı test eden PKK terör örgütünün de sonu mutlaka gelecektir. Yeniden ülke gündeminin ilk sırasına oturan terör karşısında, ülke olarak topyekûn tepki vererek, birlik ve beraberliğimizin daha da perçinleştiğini teröre destek verenlere gösterme vakti gelmiştir.”

Halep, Suriye ve Filistin’deMüslümanlara yapılan zulüm ve katliamlara karşı, Uluslararası kuruluşların ses çıkartmadığına vurgu yapan Turbay, “ABD’de, İngiltere’de, Fransa’da, Almanya’da tekbir bomba patladığında dünyayı ayağa kaldıranlar konu Müslümanlar olduğunda niçin susuyorlar? Kuşatma ve yoğun saldırı altında olan ve hiçbir insani yardım malzemesinin girmesine izin verilmeyen Halep’te tam anlamıyla insanlık adına Türkmenler katlediliyor, bir dram yaşıyor” şeklinde konuştu. BEM-BİR-SEN Heyeti daha sonra akşam namazının ardından Mevlid Kandili münasebetiyle şehitler için Kur’an-ı Kerim okuyarak, dua ettiler.

Etiketler: Bem-Bir-Sen Genel Başkanı Mürsel Turbay, İstanbul, PKK terör örgütü


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