’Ben ne olacağım’ diyen derhal CHP’den istifa etsin'

Kılıçdaroğlu, Seyhan Otel’de düzenlenen CHP Adana İl Kongresine katıldı. Kongrede konuşan CHP lideri 2019’da yapılacak 3 seçimde de herkesin "Türkiye’yi kim çekip kurtarır" diye düşünmesi gerektiğini ifade ederek "Eğer bu sorunlardan rahatsızsanız hepimizin oturup yeniden düşünmesi gerekiyor. Bu sorunlardan Türkiye’yi kim çekip kurtarır bunu düşünmesi lazım. Artık gün bir parti günü değil, Türkiye günüdür. Geçmişte vatandaşlarımız A-B partisine oy verebilirlerdi. Ama bugün geldiğimiz nokta parti noktasını aştı, Türkiye bekası sorunudur. Bu ülkenin işçisinin, emeklisinin, esnafın, çiftçinin herkesin oturup düşünmesi lazım. 2002’ye ve 2017’ye baksınlar. O gün İstanbul Keçiören’de mütevazi bir evde oturanlar bugün dünyanın harcamasını yapıyorlar. Bu işin sen ben kavgası yoktur. Bu iş Türkiye sorunudur" diye konuştu

"LİMAN LİMAN GEZENLER 0 VERGİ ÖDÜYOR"

Dünyanın en pahalı mazotunun Türkiye’de kullanıldığını söyleyen ve çiftçi ile kamyon şoförlerine seslenen Kılıçdaroğlu, "Kamyon şoförlerine sorun. Dünyanın en pahalı mazotu kullanılmaktadır. Çiftçiyle gidin konuşun. Ama mis gibi yatıyla liman liman gezenler 0 vergiyle mazot alıyorlar. Bu Türkiye’de en pahalı mazotu niye kamyon şoförü, çiftçinin traktörü kullanıyor. Bunu düşünmesi lazım. Şuanda çiftçimiz bitmiş vaziyette. Ben size söz veriyorum. Namus sözü veriyorum. Kılıçdaroğlu sözü veriyorum. Onları içinde bulunduğu bataktan ben çıkaracağım" ifadelerini kullandı.

"DEVLET KENDİ ÇİFTÇİSİYLE REKABET EDİYOR"

Türkiye’de ve Adana’da en önemli sorunun işsizlik olduğunu belirten CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, işsizliğin ülkeye huzursuzluk getirdiğini kaydetti. CHP’nin iktidara gelmesi halinde işsizlere iş imkanı sunacaklarını belirten Kılıçdaroğlu, "Fakirin, arkası olmayanın çocuğu işsiz. Ama sana iş bulacak olan, iş bulman için gece gündüz çalışacak olan biziz. Büyüme var diyorlar doğru, birilerinin cebi büyüdü. Fakire gelince sana para yok, işsizsin diyorlar. Sen otur dilencilik yap diyorlar. Biz o insanları destekleyeceğiz. Bütün işsizlere iş bulmak bizim borcumuzdur. İşsiz iş bulursa bu ülkede huzur ve barış olur. Bu ülkede çiftçi tarlasını ekemiyorsa, ithal edilen ürünlerde vergi sıfırlanıyorsa, devlet kendi çiftçisiyle rekabet ediyorsa o ülkede birliktelik olmaz. Bizim temel görevimiz bu ülkede huzuru sağlamaktır. Ben 2019’da o vatandaşımın desteğini bekliyorum" şeklinde konuştu.

"ASGARİ ÜCRET NET 2 BİN LİRA OLMALIYDI"

Bin 603 TL olan asgari ücret ile ilgili de açıklamalarda bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, asgari ücretin 2 bin lira olması gerektiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Asgari ücret bin 603 liraya çıktı. Dedi ki asgari ücret artacaksa 2 bin lira olsun dedik. Net 2 bin lirayı asgari ücretliye verirsek insanların borcu da olsa bir şekilde geçinir. Yüzde 11 büyüme var. Madem yüzde 13 enflasyon var bu rakam nedir? 3 çocuğu olan bir asgari ücretlinin eline geçen bin 709 TL. Bin 709 TL ile siz geçinebiliyor musunuz? Dolmuşa binmiyorsunuz, arabaya para vermiyorsunuz sizler on binlerce lira para alıyorsunuz ama asgari ücretli nasıl geçinecek. Emin olun bu Ankara’da oturanlarda vicdan yok. 2 yıl önce asgari ücret net bin 500 lira olsun dediğimde parayı nereden bulacaksın dediler. Saraya para bulursun, lüks yaşarsın ama asgari ücretliye para yok. Biz saraydan keseceğiz asgari ücretliye net 2 bin lira vereceğiz."

"SUÇLULARA ARTIK BİR KİŞİ KARAR VERİYOR"

15 Temmuz darbe girişiminden 5 gün sonra ülkenin çok farklı bir hale gittiğini söyleyen Kılıçdaroğlu, "Bugün geldiğimiz noktada kimsenin FETÖ ile mücadele ettiği yok. Daha 15 Temmuz’dan 1 gün sonra yaptığım konuşmada devlete yakışır bir şekilde mücadele edilmesi gerektiğini söyledim. Bugün geldiğimiz noktada devlet 1 kişinin tek eline teslim edilmiştir. Bugün Türkiye’de kimsenin can ve mal güvenliği yoktur. Ben bunu söylediğimde kıyamet koptu. Eğer bir ülkede suçluyu hakim değil de siyasi otorite belirlerse o ülkede yargı bağımsızlığı yoktur. Dünyanın bütün demokrasilerinde kimin suçlu olup olmadığına hakim karar verir. 20 Temmuz sonrası artık Türkiye’de kimin suçlu olup olmadığına önce birileri karar veriyor" ifadelerini kullandı.

"BİZ ASLA VE ASLA UMUTSUZLUĞA KAPILMAYACAĞIZ"

Kılıçdaroğlu, "12 Eylül darbesinin bir benzerini yaşıyoruz. O yıllarda Kenan Evren ve arkadaşlarının yaptıklarına bir de şimdi Erdoğan ve arkadaşlarının yaptıklarına bakın hiçbir farkı yok. O dönem sıkı yönetim bildirileri yayınlanıyordu, şimdi KHK yayınlanıyor. Bu ülkenin dinamik güçleri var. Bu ülkenin aydınları var. Biz asla ve asla umutsuzluğa kapılmayacağız. Bedel mi ödenecek gerekirse ben o bedeli ödeyeceğim. Bedel ödemekten kaçınmayıp çekinmeyeceğiz. Bu ülkenin insanı baskıdan bıktı. Kapanan iş yeri sayısı açılandan fazla. Birisinin buna dur demesi lazım. Biz bir konuşuyoruz onlar yüz konuşuyor. Milletvekilleri, gazeteciler, STK yöneticileri hapisteyse o ülkede demokrasi yoktur. Ülke 20 Temmuz darbe sürecini yaşamaktadır" diye konuştu.

"BEN MESELESİ BİZDE OLMAZ"

Partililer arasında delege hesabı yapanlara da sert sözlerle yüklenen Kemal Kılıçdaroğlu, daha sonra şu ifadeleri kaydetti:

"Bir CHP’li çıkar ’Ben ne olacağım’ derse derhal CHP’den istifa etsin. Memleket hangi halde ben ne olacağım arayışı içindeler. Ben ne olacağım diyenler varsa gitsinler o partiye. Biz ne olacağız? Bizim mücadelemiz işçinin mücadelesidir, gazetecinin, hapisteki milletvekillerinin mücadelesidir. Ben ne olacağım, hangi listeye geleceğim? Delege hesabı yapanların partide işi yoktur. Parti içinde asla kavga istemiyorum. Birbirine sırtını dönenlerin hiç birisi bu partide bir yere gelmeyecektir. Zaten kurultaydan sonra tüzük kurultayı yapacağız. Herkesin her telden konuştuğu değil herkesin Türkiye’nin sorunları konuştuğu bir tüzük yapacağız ve herkes aynı dili konuşacak. Parti içinde asla kavga istemiyorum. Birbirine sırtını dönen insanların hiçbirisi bu partide bir yere gelemeyecek."

Umutcan İşledici - Erdal Can İçelli