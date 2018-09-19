Benfica Bayern Münih şifresiz canlı izle Bein Sports| Benfica Bayern kaç kaç?

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İKİ TAKIMA DAİR İSTATİSTİKLER

Şampiyonlar Ligi Grup E heyecanı devam ediyor. Benfica, 19 Eylül 2018 Çarşamba günü Bayern Munich takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 22:00. Benfica son 5 maçında 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Bayern Munich, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.