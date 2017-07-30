‘Benim için üzülmeyin’ notu bırakıp 4. kattan atladı

Olay, 100. Yıl Mahallesi 1035 No.lu sokakta bulunan 5 katlı apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, apartmanın 4. katındaki dairede üniversiteden arkadaşı E.K.K. ile birlikte oturan Karabük Üniversitesi öğrencisi Hasan Basri (20), arkadaşı uyurken balkon penceresinden kendini boşluğa bıraktı. Beton zemine düşerek ağır yaralanan Basri, çevredeki vatandaşların haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan Hasan Basri'nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.



Olay sonrası evde inceleme yapan polis ekipleri, “Size hayırlı bir evlat olamadım. Bir kez olsun sizi düşünmeden yaşamadım. Ama artık gücüm kalmadı. Olmaktan korktuğum insan oldum. Benim için üzülmeyin. Sizi çok sevdim'' yazılı not buldu.



Basri'nin ev arkadaşı E.K.K. ifadesi alınmak üzere karakola götürülürken, ''Ben uyuyordum, haberim yok. Kullandığı bazı ilaçlar vardı ama emin değilim. Ekipler inceledi'' dedi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yasin Erdem