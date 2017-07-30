Diğer
Kategoriler

‘Benim için üzülmeyin’ notu bırakıp 4. kattan atladı

Karabük'te bir üniversite öğrencisi, ailesine "Benim için üzülmeyin, sizi çok sevdim" yazılı not bırakıp 4. kattaki evin balkonundan atladı. Hastanede tedavi altına alınan gencin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Benim için üzülmeyin notu bırakıp 4. kattan atladı

30 Temmuz 2017 16:48
‘Benim için üzülmeyin’ notu bırakıp 4. kattan atladı - Tıkla İzle

Olay, 100. Yıl Mahallesi 1035 No.lu sokakta bulunan 5 katlı apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, apartmanın 4. katındaki dairede üniversiteden arkadaşı E.K.K. ile birlikte oturan Karabük Üniversitesi öğrencisi Hasan Basri (20), arkadaşı uyurken balkon penceresinden kendini boşluğa bıraktı. Beton zemine düşerek ağır yaralanan Basri, çevredeki vatandaşların haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan Hasan Basri'nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Olay sonrası evde inceleme yapan polis ekipleri, “Size hayırlı bir evlat olamadım. Bir kez olsun sizi düşünmeden yaşamadım. Ama artık gücüm kalmadı. Olmaktan korktuğum insan oldum. Benim için üzülmeyin. Sizi çok sevdim'' yazılı not buldu.

Basri'nin ev arkadaşı E.K.K. ifadesi alınmak üzere karakola götürülürken, ''Ben uyuyordum, haberim yok. Kullandığı bazı ilaçlar vardı ama emin değilim. Ekipler inceledi'' dedi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

Yasin Erdem


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 30°C

  • Ankara

    Ankara 32°C

  • İzmir

    İzmir 36°C

  • Bursa

    Bursa 32°C

  • Trabzon

    Trabzon 27°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!