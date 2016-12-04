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Benin Cumhurbaşkanı Talon 6 Aralık’ta Türkiye’ye geliyor

Benin Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Patrice Talon, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle 6 Aralık'ta Türkiye’ye resmi ziyarette bulunacak.


04 Aralık 2016 11:34

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamada, Benin Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Patrice Talon'un Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle 6 Aralık'ta Türkiye'ye resmi bir ziyaret gerçekleştireceği belirtildi. Cumhurbaşkanı Talon’un 15 Temmuz terörist darbe girişimi sonrasında Benin’in Türkiye'ye desteği kapsamında gerçekleştireceği ziyaret sırasında ikili ilişkilerin tüm yönleriyle ele alınacağı ve bölgesel ve uluslararası önemli meselelere ilişkin görüş alışverişinde bulunulacağı kaydedildi. Açıklamada, “Ziyaret çerçevesinde Benin ile ilişkilerin çok boyutlu ahdi yapısını tamamlamak üzere bir dizi anlaşma imzalanacaktır. Benin Cumhurbaşkanı’nın ziyareti, iki ülke arasındaki ilişkilerin derinleştirilmesi ve çeşitlendirilmesi hedefi doğrultusunda yeni bir somut adım oluşturmaktadır” denildi. 

Etiketler: benin, talon


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