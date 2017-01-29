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Bennett’tan 16 sayı

Spor Toto Basketbol Süper Liginin 16. hafta maçında Fenerbahçe, Muratbey Uşak’ı 98-89 mağlup etti. Sarı lacivertlilerin en skorer ismi, 16 sayıyla yeni transferi Anthony Bennett oldu.

Bennetttan 16 sayı

29 Ocak 2017 16:43

Fenerbahçe’de Anthony Bennett 16 sayıyla en skorer isim olurken; James Nunnaly 15, Ekpe Udoh 14, Kostas Sloukas 13 ve Ali Muhammed de 12 sayıyla çift hanelere ulaştı. 5 faulle kenara gelen Barış Hersek, mücadelenin son 3 buçuk dakikasında forma giyemedi. Ayrıca Anadolu Efes maçı sonrası aldığı üç maçlık cezası iki maça indirilen Nikola Kalinic, Muratbey Uşak karşısında formasına kavuştu. Kalinic, 4 sayı, 6 ribaunt ve 2 asistle oynadı.

---ÇEYREK SONUÇLARI---

1. Çeyrek: 34-21 (Fenerbahçe)

2. Çeyrek: 24-19 (Fenerbahçe)

3. Çeyrek: 21-18 (Muratbey Uşak)

4. Çeyrek: 28-22 (Muratbey Uşak)


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