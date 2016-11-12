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Benzema: 'Beşiktaş’ı beğeniyorum'

Real Madrid'in yıldız golcüsü Karim Benzema, Türkiye'de Beşiktaş'ı beğendiğini dile getirerek, bu akşam A Milli Takım'ın Kosova ile oynayacağı maçta Türk Milli Takımı'na başarılar diledi.

Benzema: Beşiktaşı beğeniyorum

12 Kasım 2016 16:12
Benzema: 'Beşiktaş’ı beğeniyorum - Tıkla İzle

Gece saatlerinde bir organizasyon şirketinin projesi için İstanbul’a gelen Real Madrid’in yıldız futbolcusu Karim Benzema, Tarabya’da bir otelde düzenlenen basın toplantısına katıldı. Yıldız golcünün yanı sıra, Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu katıldı.
Toplantıda açıklamalarda bulunan Real Madrid’in yıldız futbolcusu Karim Benzema, İstanbul’a geldiği için şu anda çok mutlu olduğunu, baklavayı çok sevdiğini ve Ayasofya Müzesi ile camileri görmek istediğini söyledi. Yıldız oyuncu, sakatlık durumu ile ilgili ise bilgi vermedi. Benzema ayrıca, daha önce Kemer’e gittiğini, çok beğendiğini, tatil amaçlı olarak tekrar gelmek istediğini söyledi. Türk insanlarının sıcak kanlı olduğunu söyleyen Fransız yıldız, “Madrid’de fazla Türk arkadaşım yok ancak Paris’te çok arkadaşım var, o yüzden çok iyi bilirim” dedi.

“Türk Milli Takım’ına başarılar diliyorum”
Türkiye’de Beşiktaş’ı beğendiğini dile getiren Benzema, Türk futbolunu fazla izleyemediğini söyleyerek, “Türk futbolcular çok hırslı ve içten oynuyorlar. Onları çok takdir ediyorum. Bu akşam Türk Milli Takımı’na başarılar diliyorum ve bugün onları destekliyorum” diye konuştu.

Çavuşoğlu: "Kişilik ve karakter olarak mükemmel bir insan"
Toplantıda yer alan Aytemiz Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu ise, “Türkiye’de ve dünyadaki futbolcuları takip ediyorum. Kişilik ve karakter olarak mükemmel bir insan. Dünya futboluna çok şey kattığını biliyoruz. Bir spor adamı olarak bu anlamda teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Kaan Ülker - Oğuzhan Ort 

 


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