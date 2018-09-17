Benzia uyum sağladı

Fenerbahçe'nin Fransız ekibi Lille'den kiraladığı Cezayirli futbolcu Yassine Benzia, oynadığı ilk Süper Lig maçında sergilediği futbolla sarı-lacivertli takıma uyum sağladığının sinyallerini verdi. Fenerbahçe'nin deplasmanda Konyaspor ile oynadığı maça ilk 11'de başlayan Benzia'nın ortaya koyduğu performans, taraftarı ve teknik heyeti de mutlu etti. 24 yaşındaki futbolcu, oyun içinde attığı paslarla dikkatleri çekerken, sarı-lacivertlilerin 67. dakikada Eljif Elmas ile bulduğu golün asistini de yaptı.

Yassine Benzia, Fenerbahçe'ye gelmeden önce de Lille'in Rennes'i 3-1 mağlup ettiği karşılaşmada takımının attığı 2. golün asistini yapmıştı.

Ozan Buğra Koşar