Olay, merkez Osmangazi ilçesi Doburca Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şubesi ekipleri, doğu vilayetlerinden Bursa'ya uyuşturucu geleceği istihbaratı üzerine harekete geçti. Narkotik köpeği Alfa'nın da katıldığı operasyonda, ekipler içinde 2 şahsın bulunduğu 34 FC 1685 plakalı aracı bir süre takibe alarak Doburca'da durdu. Otomobilde arama yapan ekipler, Alfa'nın yardımı ile benzin deposuna saklanmış 2 kilo toz esrarı ele geçirdi. Araç içerisinde bulunan Yılmaz Y. (35) ve Yalçın E. (32) gözaltına alınırken, emniyetteki işlemlerinin ardından 2 şahıs uyuşturucu ticareti yapmak suçundan adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şahıslar çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

