Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Ekonomi
  •  » Benzin fiyatları yükseldikçe LPG'ye talep arttı

Benzin fiyatları yükseldikçe LPG'ye talep arttı

Benzin ve motorin fiyatlarında yaşlanan artış araç sahiplerini LPG'ye yönelmesinde etkili oluyor. BRC Türkiye distribütörü 2A mühendislik A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Örücü, LPG'li bir aracın benzine göre yaklaşık yüzde 50 tasarruf sağladığını söyledi.

Benzin fiyatları yükseldikçe LPGye talep arttı

15 Aralık 2016 14:43
Benzin fiyatları yükseldikçe LPG'ye talep arttı - Tıkla İzle

Benzin ve motorin fiyatları son bir ayda yaklaşık yüzde 10 artış gösterdi. Ekim ayında 4.69 TL olan benzinin litre fiyatı bugün ortalama 5.10 TL, 4.03 TL olan motorin fiyatı ise bugün itibariyle 4.44 TL'ye yükseldi. Son iki ayda gerçekleşen yüzde 10 oranındaki yüksek zamlardan olumsuz etkilenen araç sahipleri ise daha ekonomik olan LPG'yi tercih ettiği belirtiliyor. TÜİK verilerine göre, Ekim ayı sonu itibariyle trafiğe kayıtlı 11 milyon 167 bin 328 adet otomobilin yüzde 39,4'ü LPG'li, yüzde 33,3'ü dizel, yüzde 26,9'u ise benzin yakıtlı. Son gelen zamlarla LPG'li araç oranının artacağı öngörülüyor.

"LPG ile yüzde 50 tasarruf sağlanıyor"
LPG'nin benzine göre yaklaşık yüzde 50 tasarruf sağladığını vurgulayan BRC Türkiye distribütörü 2A mühendislik A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Örücü, "Tavan fiyat uygulamasının bitmesiyle ve kurun çok fazla artışıyla benzin fiyatlarına zam üstüne zam yapılıyor. Vatandaş da haklı olarak araçlarını daha rahat kullanabilmek için otogaza dönüştürüyor. Örnek vermek gerekirse ortalama bir aracın 100 TL ile gideceği yolu, LPG'li bir araç yaklaşık yüzde 50 tasarruf ile yaklaşık 50 TL'ye gidebilir. Tabi LPG dönüşümü için güvenilir markaların tercih edilmesi çok önemli ve LPG'li araçların her 10 bin km'de veya 6 ayda bir periyodik bakımlarının yapılması gerekiyor" şeklinde konuştu.

Etiketler: benzin fiyatları


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

EKONOMİ VİDEO GALERİ
EKONOMİ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 5°C

  • Ankara

    Ankara 2°C

  • İzmir

    İzmir 8°C

  • Bursa

    Bursa 2°C

  • Trabzon

    Trabzon 5°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç